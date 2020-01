Borstlap legt belangrijk agendapunt op coalitietafel

Groot alarm sloeg de commissie onder leiding van Hans Borstlap donderdag in het rapport over de toekomst van de arbeidsmarkt. „We moeten in Nederland de bakens verzetten”, zo luidt de eerste zin en de kern van het advies van de commissie-Borstlap, die in november 2018 door het huidige kabinet is ingesteld.

De diagnose van Borstlap is glashelder: „De huidige regels zitten meer in de weg dan dat ze helpen. Fundamentele aanpassingen zijn nodig om het tij te keren en om de Nederlandse economie in de toekomst draaiende te houden. Als we niets doen, krijgen we een clash zoals bij het PFAS en het stikstofdossier.”

Het is meer dan nodig dat de commissie-Borstlap de arbeidsmarkt fundamenteel tegen het licht heeft gehouden. Zoals ze zelf zegt: Sommige regels zijn al honderd jaar oud, terwijl de markt de laatste decennia erg is veranderd.

De adviezen in het kort: Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp’ers moet omlaag, er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie en er moet een verzekering komen voor alle werkenden tegen arbeidsongeschiktheid.

Het is goed dat de commissie oplossingen biedt voor de onzekerheid waarmee tijdelijke contracten omgeven zijn; het is nodig dat Borstlap de vinger legt bij de scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst enerzijds en flexwerkers en zzp’ers anderzijds; het is terecht dat het rapport wijst op de noodzaak van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Het is immers de taak van de overheid om economisch zwakken te beschermen tegen de macht van de markt.

Bij de radicale voorstellen van Borstlap en de zijnen verbleken de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen om vast werk minder vast en flexwerk minder flexibel te maken, zo reageerde de RMU donderdag. Oftewel: de politiek is aan zet en kan niet om de adviezen van de commissie-Borstlap heen.

In de politieke reacties donderdag bleek dat elke partij in het meer dan honderd pagina’s dikke rapport wel iets kan vinden waar ze groot voorstander van is en iets waar ze het fundamenteel mee oneens is. Nu de fase van eerste reacties achter de rug is, moeten er zaken gedaan worden.

De commissie heeft in haar rapport geen vastomlijnde plannen gegeven, maar wilde een agenda voor de toekomst schetsen. En daarmee legt ook Borstlap de bal bij de politiek. „Ik ga niet peuren in dat politieke krachtenveld”, aldus de commissievoorzitter.

Met sommige adviezen zal het huidige kabinet uit de voeten kunnen, maar een deel zal doorgeschoven worden naar de volgende regering. Met de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 voor de boeg en de daarop volgende coalitieonderhandelingen, heeft Borstlap een belangrijk agendapunt op tafel gelegd.

