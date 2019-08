Boerkaverbod niet het begin van bevrijding moslimvrouwen

Na meer dan tien jaar discussiëren, kent Nederland sinds donderdag zijn eigen boerkaverbod, zoals de ”Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding” in de volksmond wordt genoemd. Een foute benaming, want het gaat slechts om een verbod van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsinstellingen. Dat verbod geldt de boerka of de nikab, maar niet minder de bivakmuts of de motorhelm. Op straat is het dragen van een boerka dus niet verboden.

Het in werking treden van de wet wordt vooral door een partij als de PVV gevierd als een groot succes. Geert Wilders sprak donderdag zelfs van een „historische dag” voor Nederland. Hij ziet het gedeeltelijke boerkaverbod als de eerste maatregel die het islamiseren van de Nederlandse maatschappij moet tegengaan. Hij kondigde aan dat hij nu zal gaan strijden voor een hoofddoekverbod.

Voorstanders van het boerkaverbod menen dat deze wet de veiligheid verhoogt. Vrouwen kunnen zich immers niet meer anoniem bewegen op allerlei plaatsen. Een argument dat nauwelijks serieus te nemen is als bedacht wordt dat op een bevolking van meer dan 17 miljoen mensen er slechts enkele honderden vrouwen een boerka dragen. De veiligheid zou dan ook met sprongen omhoog moeten gaan wanneer uitdossingen bij sinterklaas en carnaval verboden zouden worden.

Andere voorstanders zien het boerkaverbod als het begin van de bevrijding van moslimvrouwen die door mannen geprest worden zich van top tot teen te bedekken.

En inderdaad, de boerka is niet zelden een uiting van de verwerpelijke onderdrukking van vrouwen in de islamitische gemeenschap. Maar het boerkaverbod zal niet het begin zijn van hun bevrijding. Het zal voor moslimmannen die Allah meer gehoorzaam willen zijn dan de overheid, alleen maar een aanleiding zijn om hun vrouwen helemaal uit de publieke ruimte terug te trekken.

Ze zullen dus niet meer mogen reizen, onderwijs mogen genieten of zorg mogen vragen in een ziekenhuis. Oftewel, het boerkaverbod zal hun onderdrukking alleen maar vergroten.

En dan zijn er nog de juridische haken en ogen aan het verbod. Want hoe verhoudt deze wet zich tot de vrijheid van ieder mens om zich te kleden in overeenstemming met zijn geloofsovertuiging? En als Geert Wilders zijn hoofddoekverbod krijgt –wat overigens niet aannemelijk is– mogen Joden dan geen keppel meer op en vrouwen niet meer met een hoed op naar de kerk? Is dat de bevrijding die Nederland nodig heeft: wél bloot in de Amsterdamse grachten maar niet bedekt naar de kerk?

De islamisering van onze maatschappij moet worden tegengegaan, daarover geen twijfel. Maar daar zijn geestelijke middelen voor nodig in plaats van dit soort symboolpolitiek.