Black box in de auto: Vertrouwen is goed, controle vaak beter

Verzekeraars hebben donderdag een brief aan de overheid gepubliceerd waarin ze schrijven dat automobilisten alleen nog de weg op zouden mogen als ze een ‘zwarte doos’ aan boord hebben.

Deze zogenoemde ”event datarecorder” (EDR) legt de gegevens vlak voor en na een auto-ongeluk vast. Met de zogenoemde black box kan aangetoond worden hoe snel er gereden en wanneer er geremd werd en of de richtingaanwijzers het deden.

Zo’n black box voor auto’s zou de afwikkeling van de schade en het vaststellen van de aansprakelijkheid „fors kunnen versnellen”, menen de verzekeraars. Daarnaast zou de verkeersveiligheid erop vooruitgaan, beweren ze. Ze waarschuwen er wel voor dat tal van partijen zich de gegevens uit de black box willen toe-eigenen. Volgens hen moet de automobilist in veel gevallen kunnen beslissen wie de gegevens mag uitlezen. Bij een verkeersongeval zou de politie toegang moeten krijgen.

De black box speelt ook een rol in een andere discussie die momenteel loopt. Zo ontwikkelt de politie apparatuur waarmee geregistreerd kan worden of een automobilist tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het blijkt namelijk dat bij veel ongelukken het gebruik van de telefoon een rol speelt.

In dit kader zijn er plannen bij de overheid om wanneer de bestuurder van een auto tijdens het rijden de telefoon in zijn hand heeft, zware straffen te geven. Zo kan een automobilist die een ongeluk veroorzaakt terwijl hij zijn telefoon gebruikt, gevangenisstraf worden opgelegd. Zelfs automobilisten die meerdere keren betrapt worden op handmatig gebruik van hun telefoon zonder dat ze een ongeluk veroorzaken, kunnen in die plannen een celstraf krijgen.

De bewijslast van ongeoorloofd telefoongebruik blijft ook hier het moeilijke punt. Want er moet duidelijk bewijs zijn, wil iemand veroordeeld kunnen worden. Ook hier geldt immers dat iemand onschuldig is tenzij het tegendeel bewezen kan worden.

De black box zou ook bij het verzamelen van dit bewijs een belangrijke rol kunnen spelen. En omdat er over die bewijslast geen discussie meer mogelijk is, zal dit automobilisten mogelijk kunnen weerhouden van ongeoorloofd gebruik van hun telefoon tijdens het rijden.

Zo bezien zijn er nogal wat argumenten om het verzoek van de verzekeraars te steunen, zij het met de nodige voorwaarden. Natuurlijk is het belangrijk dat de privacy van automobilisten gewaarborgd is. Daarom is het van groot belang dat de verzamelde gegevens niet zomaar door iedereen gebruikt kunnen en mogen worden. Ook niet door de verzekeraars, maar alleen door de politie.

Feit blijft dat mensen onveilig gedrag sneller achterwege laten als ze weten dat ze het niet ongezien doen. Zo zitten mensen in elkaar. Vertrouwen is in veel gevallen goed, maar controle is niet zelden beter.