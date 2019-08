Bijbelstudie in asielzoekerscentrum is van wezenlijk belang

In menige gemeente proberen Nederlandse christenen contacten te leggen met bewoners van asielzoekerscentra (azc). Dat is belangrijk, omdat op deze manier tot gesprekken over de rijke inhoud van de Bijbel kan worden gekomen.

Dit jaar verbood het azc in Gilze-Rijen echter een Bijbelstudie die werd gehouden op een kamer van een bewoner. Terecht stelde het SGP-Kamerlid Bisschop daarover vragen aan de regering. Het besluit stond volgens hem op gespannen voet met de vrijheid van godsdienst.

In de beantwoording gaf staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid aan dat het besluit van het azc in Gilze-Rijen geheel in overeenstemming is met het beleid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), omdat de Bijbelstudie volgens de regering in groepsverband werd gedaan. In een azc zijn religieuze activiteiten weliswaar toegestaan, maar deze mogen met het oog op de leefbaarheid en veiligheid alleen in de privésfeer en niet in een groep plaatsvinden. Een azc moet een neutrale instelling zijn om op die manier de persoonlijke levenssfeer van de asielzoekers te beschermen.

Een dergelijk uitgangspunt lijkt logisch. Nederland is een neutrale staat en vanuit die optiek wordt terughoudend met religie in de openbare ruimte en overheidsinstellingen zoals een COA omgegaan. Staatssecretaris Broekers wijst erop dat asielzoekers voor godsdienstige activiteiten als een Bijbelstudie of gebedsdienst naar een religieuze instelling als een kerk of moskee kunnen. Juist het bestaan van die mogelijkheden betekent volgens haar dat er vrijheid van godsdienst is.

Over het standpunt van het kabinet valt echter meer te zeggen. Er wordt uitgegaan van een neutrale staat en een gelijkstelling van alle godsdiensten, maar dat is een miskenning van de centrale plaats die de Heere God en de Bijbel in ons land en deze wereld behoort te hebben. Daarom is Bijbelstudie ook in een azc van wezenlijk belang.

Daar komt bij dat Nederland een christelijke traditie heeft. Hoewel ons geseculariseerde land –jammer genoeg– afscheid heeft genomen van de Bijbelse uitgangspunten, mag op die traditie richting asielzoekers zeker worden gewezen. Om de geschiedenis en cultuur van ons land te begrijpen is dat essentieel.

Belangrijk is dat het COA richting de verschillende religies niet met twee maten meet. Het lijkt soms dat er jegens moslims een ruimhartiger beleid is. Dat is een kwestie die het kabinet goed moet controleren.

Ondanks de afwerende houding van het kabinet voor wat betreft Bijbelstudie in een azc blijft het cruciaal om asielzoekers in contact te brengen met Gods Woord. Gelukkig zijn er vele christenen die persoonlijk of namens kerken en christelijke organisaties hiermee bezig zijn. Dat is essentieel, want alleen de Bijbelse boodschap en niet een neutrale opstelling biedt echt bescherming.