Bezoek van Trump aan Groot-Brittannië is politiek niet erg opportuun

De Amerikaanse president Donald Trump is maandag aan zijn driedaagse staatsbezoek aan Groot-Brittannië begonnen. Gezien de huidige politieke crisis in Londen, is het maar de vraag of de visite van Trump op dit moment diplomatiek gezien zo opportuun is.

Staatbezoeken zijn ook in Groot-Brittannië vooral een aangelegenheid van het koningshuis. Daarom viel Trump als eerste een officiële ontvangst door koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla ten deel. Er is het Amerikaanse staatshoofd veel aan gelegen het Britse decorum geen geweld aan te doen. Hij kan de beelden immers goed gebruiken voor zijn herverkiezingscampagne: een leider die weet hoe hij de banden met bevriende naties correct moet onderhouden.

Trump is ongetwijfeld niet vergeten dat hij bij zijn vorige bezoek tijdens het inspecteren van de erewacht de koningin de rug toekeerde en voor haar uit liep – tegen het protocol. Hij zal ook instructies hebben gekregen om de vorstin correct aan te spreken als hij maandagavond een toespraak in Buckingham Palace houdt. Niet voor niets, want het Witte Huis gebruikte onlangs nog de verkeerde aanspreektitel voor het Britse staatshoofd. Zijn aanwezigheid bij de herdenking van D-Day zal ongetwijfeld eveneens waardig verlopen. En één voordeel: de echtgenote van prins Harry, Meghan Markle, is nog met zwangerschapsverlof. De Amerikaanse liet zich in het verleden kritisch over Trump uit. Dat heeft de president haar behoorlijk kwalijk genomen, hoewel hij onlangs ontkende haar „vervelend” te hebben genoemd.

Kortom, met die ceremonie zal het wel goedkomen. Heel anders is het met de politieke kwesties die ongetwijfeld ook aan de orde zullen komen. Die gesprekken zullen hoe dan ook in een merkwaardige sfeer verlopen. Meer vleugellam dan Theresa May, kon een Britse premier op dit moment niet zijn. May stapt later deze week op als leider van de Conservatieve Partij. Daarmee zijn ook haar dagen als eerste minister geteld. Een schare opvolgers heeft zich inmiddels gemeld. Trump heeft zich al positief uitgelaten over de kandidatuur van Boris Johnson. De vraag is of een Amerikaanse president zich daar überhaupt mee moet bemoeien, maar het zal in elk geval geen positieve binnenkomer voor zijn ontmoeting met May zijn.

Door haar status als aangeschoten wild, zal Trump dan ook weinig zaken met May kunnen doen. En die heeft hij eigenlijk wel degelijk op zijn lijstje staan. Zo is de president onder andere niet blij met de Britse opstelling ten aanzien van Iran en met het Britse voornemen om het Chinese bedrijf Huawei een rol te geven in de aanleg van een 5G-netwerk. Bovendien is Londen niet enthousiast over het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnen dat later deze maand zal worden gepresenteerd.

Trump zal het echter vermoedelijk vooral met mooie plaatjes van zijn bezoek moeten doen.

Trump in Engeland voor staatsbezoek