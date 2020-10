Bezoek politici nooit thuis

De fractieleider van D66 in de Tweede Kamer, Rob Jetten, heeft corona. Dat werd deze week duidelijk na een test. En als een test op Covid-19 positief is, wordt de geteste persoon geacht in quarantaine te gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor Kamerleden.

Dus ging de D66-voorman dinsdag thuis in isolatie, zoals dat heet. Hij maakte duidelijk geen echte klachten te hebben, dus ernstig is de situatie gelukkig niet.

Volstrekt onverwachts kreeg Jetten dinsdagavond bezoek van een aantal mannen van de als nogal militant bekende staande boerenactiegroep Farmer Defence Force. De mannen hadden volstrekt geen kwaad in de zin. Ze wilden Jetten beterschap wensen en hem gelijk een voedselpakket aanbieden met gezonde producten, zoals die, naar hun zeggen, door de Nederlandse boer worden geproduceerd. Ze wisten dat Jetten vegetariër is en konden het dus niet laten om ook vleesproducten in het voedselpakket te stoppen. Noem het een actie met een knipoog.



om de post te tonen en ververs dan de pagina. De Facebook-post kan niet getoond worden, omdat Facebook cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de post te tonen en ververs dan de pagina.

Toch plaatste Jetten woensdag een stukje op Facebook waarin hij zei dat hij het bezoek een aardig gebaar vond, maar dat hem toch „ongemak” bekroop toen hij de mannen, onaangekondigd, op zijn stoep zag staan. Het is bekend dat een partij als D66 nogal eens in botsing kwam met actievoerende boeren toen het ging over maatregelen voor de boerensector om natuurschade en milieuvervuiling te voorkomen. Zo werd Jetten tijdens een boerenactie tegen het beleid van de overheid al eens klemgereden.

Hoewel de boeren volstrekt geen kwaad in de zin hadden met hun bezoek, is het ongemak van Jetten zeer voorstelbaar. Het klimaat in Nederland is de laatste tijd snel verhard als het gaat om actievoerende burgers die hun ongenoegen uiten tegenover politici. Zo hebben demonstranten die tegen de coronamaatregelen zijn, onlangs volksvertegenwoordigers zo intimiderend benaderd dat sommigen zich niet meer in de straten rond het gebouw van de Tweede Kamer durven vertonen.

Blijkbaar gaan protesterende burgers nu nog een stapje verder en worden Kamerleden thuis opgezocht. Het hoeft geen betoog dat daarmee de grenzen van het toelaatbare ver overschreven worden. Is het al ontoelaatbaar dat volksvertegenwoordigers bij het Kamergebouw fysiek worden bedreigd, een bezoek aan hun woonadres gaat nog een grens over. Ook als het om een vriendelijke actie gaat, mogen actievoerders politici nimmer thuis bezoeken. Als dat wordt toegelaten, voelen politici zich ook daar namelijk niet meer veilig. En een permanent gevoel van onveiligheid bij volksvertegenwoordigers kan niet anders dan een negatieve impact hebben op de democratie. Niemand kan het aan onder constante druk van demonstranten te leven.

Discussie en protest hebben een legitieme plek in een democratie. Maar dan wel op de plaats waar dat hoort: in het parlement en eventueel op een locatie die bestemd is voor demonstraties. En verder nergens.