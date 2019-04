Beschuldigen moslims voor brand Notre-Dame wakkert polarisatie aan

Terwijl maandagavond het vuur in de Notre-Dame in Parijs nog volop woedde, ontstond er op Twitter een andere brand. De suggestie werd gedropt dat de brand in de Parijse kathedraal wel eens het gevolg kon zijn van moslimterrorisme. De beelden van de opstijgende rook achter de twee stompe torens van de kerk deden bij nogal wat mensen de gedachten teruggaan naar de beelden die er waren bij de aanslag op de Twin Towers in New York. Daarbij, zo werd gezegd, zuchtte Frankrijk al langer onder vernielingen van kerken. En dus was de puzzel snel gelegd, ook al werd er door de eerste twitteraars nog wel bij gezegd dat je voorzichtig moest zijn met het trekken van conclusies.

Na een poosje was die voorzichtigheid wel verdwenen en twitterden dezen en genen er lustig op los. Voor velen was het helemaal geen vraag meer of moslims de oorzaak waren van het afbranden van de kerk, maar het was een feit geworden. De uitslag van een in te stellen onderzoek hoefden ze ook niet meer af te wachten. Dat zou ongetwijfeld toch komen met een politiek correcte conclusie, dus daar hadden ze geen vertrouwen in.

Wie Twitter in de loop van de avond in de gaten hield, kon niet anders dan concluderen dat, terwijl de brand in de Notre-Dame langzaam doofde, de Twitterbrand steeds feller oplaaide. Noem het gerust een veenbrand van insinuaties en indirecte beschuldigingen die allemaal dezelfde kant op wezen: naar moslims.

Dat er bij zo’n grote brand in zo’n iconisch gebouw gedacht wordt aan terrorisme is niet meer dan normaal. Onderzoekers zullen dan ook ongetwijfeld onderzoek doen naar die mogelijke oorzaak. Maar het feit dat, ondanks dat er niet het kleinste sprankje bewijs voor was, zo heftig en overtuigend de aanval werd geopend op een bepaalde groep mensen, is griezelig. De politie zei gedurende de avond meerdere keren terrorisme vrijwel zeker uit te sluiten. Maar de stroom insinuaties werd daardoor eerder groter dan kleiner. Zo diep zit blijkbaar het wantrouwen tegen overheidsinstanties bij nogal wat mensen in de samenleving.

Op de als conservatief bekendstaande zender Fox News, in de Verenigde Staten, stelde een Fransman ook dat er mogelijk sprake was van terrorisme. Toen de presentator hem vroeg of hij daarvoor bewijs had, bleef het stil. Vervolgens werd het interview afgebroken omdat de presentator stelde dat zulke ernstige beschuldigingen zich niet lenen voor speculatie.

Het is triest om te constateren dat er, juist bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen, altijd weer mensen bereid zijn om te spelen met het vuur van insinuaties en vage beschuldigingen om zo de polarisatie aan te wakkeren. De schade die daardoor aangebracht wordt aan het gebinte van de maatschappij is groot en in sommige gevallen zelfs onherstelbaar. Vuur kun je immers blussen met water. Maar tegen insinuaties die zich niet laten ontkrachten door de feiten, is uiteindelijk geen blusmiddel voorhanden.