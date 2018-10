Benoeming opperrechter VS draait vooral om imago

De eerste hobbel voor Brett Kavanaugh op weg naar het Amerikaanse hooggerechtshof is genomen. Met de kleinst mogelijke meerderheid (21-20) stemde de juridische commissie van de Senaat vrijdag in met zijn voordracht als opperrechter.

Het tweede obstakel diende zich echter al direct weer aan. Op grond van nieuwe beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag gaat de FBI een extra onderzoek instellen naar de achtergrond van Kavanaugh. Daardoor wordt de stemming in de voltallige Senaat over zijn benoeming met ten minste een week uitgesteld.

Het FBI-onderzoek is inmiddels het zoveelste bedrijf in het drama rond de benoeming van een nieuwe opperrechter in de Verenigde Staten. Afgelopen donderdag werden zowel Brett Kavanaugh als Christine Blasey Ford urenlang door de juridische commissie van de Senaat aan de tand gevoeld.

Blasey Ford beschuldigt Kavanaugh van aanranding tijdens zijn studententijd. Kavanaugh ontkent in alle toonaarden dat hij zich ooit op die manier aan vrouwen heeft vergrepen. Daarmee veegde hij ook twee nieuwe beschuldigingen van dergelijk wangedrag van tafel.

„Honderd procent zeker”, was Blasey Ford van haar beschuldiging. „Honderd procent onjuist”, was het felle verweer van Kavanaugh. Beiden lieten hun emoties donderdag de vrije loop.

Het zou maar zo kunnen dat diezelfde emoties uiteindelijk de doorslag geven bij de definitieve stemming in de Senaat. Want bewijs voor de vermeende seksuele escapades van Kavanaugh is er vooralsnog niet. En het ligt ook niet in de lijn der verwachting dat het FBI-onderzoek daar verandering in zal brengen. Temeer omdat het geen strafrechtelijk onderzoek betreft.

Juist zijn imago kan Kavanaugh weleens parten gaan spelen. Zijn goede naam en die van zijn gezin zijn door de recente verdachtmakingen door het slijk gehaald en onherstelbaar beschadigd, was zijn bittere verwijt tijdens het verhoor door de commissie. Daar valt bijna niet tegenop te vechten.

Dat neemt niet weg dat een opperrechter vanzelfsprekend van onbesproken gedrag moet zijn. Hij wordt immers voor het leven benoemd en staat aan de basis van besluiten die soms vele regeringsperiodes kunnen overspannen.

Niemand kan zich echter aan de indruk onttrekken dat deze benoeming de inzet is van de zoveelste politieke krachtmeting tussen Democraten en Republikeinen. Met alle onverkwikkelijkheden van dien. Niet voor niets noemde senator Graham de procedure de „meest immorele schijnvertoning die ik ooit in mijn politieke carrière heb meegemaakt.”

Het is te hopen dat de Senaat deze episode snel met een stemming afsluit. Als Kavanaugh wordt benoemd heeft hij niet alleen de constitutie, maar ook een goede naam hoog te houden.