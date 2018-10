Benoeming Kavanaugh succes voor conservatief Amerika

Brett Kavanaugh mag zich sinds afgelopen zaterdag lid van het hoogste rechtscollege van de Verenigde Staten noemen. Een overwinning voor conservatief Amerika en president Trump? Zeker. Maar de verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving is door de hele gang van zaken rond de benoeming van de opperrechter alleen maar sterker aan het licht gekomen.

Volgens de een was het een spelletje partijpolitiek van zeer bedenkelijk niveau. Anderen benadrukten juist het belang van zorgvuldigheid bij de procedure rond de benoeming van een opperrechter. Hoe dan ook was het toetreden van Brett Kavanaugh tot het hooggerechtshof bepaald geen vooraf gelopen race.

Beschuldigingen van seksueel misbruik uit zijn studententijd hingen lange tijd als een donkere wolk boven zijn kandidatuur. Het was niet voor niets dat de Senaat zaterdag met de kleinst mogelijke meerderheid met de benoeming van Kavanaugh instemde.

Benoeming opperrechter overwinning voor conservatieven

Het hooggerechtshof heeft nu vijf behoudende rechters. Die vormen daarmee een conservatieve meerderheid in het negen leden tellende Amerikaanse rechtscollege. Dat lijkt vooralsnog op het hoogste juridische niveau een dam op te werpen tegen verdere liberalisering op ethisch en moreel terrein in de VS.

De benoeming van Kavanaugh is daarom een grote opluchting voor behoudende Amerikanen. Vooral bij evangelicale christenen is president Trump hierdoor sterk in achting gestegen.

Het is voor de tweede keer dat Trump tijdens zijn ambtsperiode een voordracht voor het hooggerechtshof mocht doen. Trump regeert daarmee menselijkerwijs gesproken over zijn eigen ambtsperiode heen, aangezien de rechters voor het leven worden benoemd.

Dat is een bittere pil voor de Democraten. Zij hadden gehoopt dat de voordracht zou stranden. Strijdvaardig kondigden de Democraten aan dat zij een afzettingsprocedure tegen Kavanaugh zullen beginnen als zij de tussentijdse verkiezingen in november winnen.

Die winst staat echter nog maar te bezien. In het Huis van Afgevaardigden zullen de Democraten de Republikeinen mogelijk verslaan. Maar in de Senaat is dat allerminst zeker. Veel Democratische kandidaten wringen zich in hun thuisstaten momenteel in allerlei bochten om aan kiezers uit te leggen dat Kavanaugh tot opperrechter is gekozen.

In de aanloop naar de verkiezingen hadden veel kandidaten gefocust op thema’s die in hun thuisstaat spelen. Tot hun verbijstering wil het kiezerspubliek nu echter vooral weten waarom de Democraten het niet voor elkaar hebben gekregen om de benoeming van een conservatieve Republikein tegen te houden.

Leek de hele heisa rond het hooggerechtshof de Republikeinen slecht uit te komen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, nu krabben veel Democraten zich achter de oren. Die verdeeldheid in de politiek tekent eens te meer de verwarring in de Amerikaanse samenleving.