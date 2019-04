Belangrijk dat draagvlak onder bevolking voor Oranjehuis blijft bestaan

Koning Willem-Alexander wordt vandaag 52 jaar. Reden voor een hartelijke felicitatie.

De koninklijke familie gaat zaterdag naar Amersfoort om Koningsdag te vieren. Hopelijk wordt het een mooie dag.

Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, bleek tien jaar geleden in Apeldoorn. Toen werd Koninginnedag ineens opgeschrikt door een aanslag op de koninklijke familie met een auto. Inclusief de dader vielen er acht doden en er waren vele gewonden. De feestelijke dag kreeg op deze manier een inktzwart slot.

Sindsdien zijn de veiligheidsmaatregelen enorm verscherpt. Dat is zeker ook in deze tijd met een groter risico op aanslagen van eminent belang.

Toch is het belangrijk dat de koning en koningin dichtbij ‘het volk’ staat. En gelukkig doen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat. Ze zijn toegankelijk en menselijk.

De combinatie van een vriendelijke en evenwichtige koning met een spontane en hartelijke koningin doet het goed. In de zes jaar dat hij nu koning is, wordt Willem-Alexander mede hierdoor gewaardeerd.

In zijn jonge jaren werd er weleens getwijfeld of hij geschikt zou zijn voor het koningschap vanwege de manier waarop hij zijn leven invulde, maar dat beeld is gelukkig in positieve zin bijgesteld. Zeer te betreuren blijft dat Willem-Alexander bij principiële zaken als de invulling van de zondag meedoet met wat maatschappelijk gangbaar is.

Vooral door het sterke optreden van het Oranjehuis is er in Nederland geen krachtige roep om een republiek. Die pleidooien krijgen gelukkig weinig steun.

Een zorgpunt is wel dat de steun voor een monarchie onder jongeren fors afneemt, zo bleek onlangs uit onderzoek van de NOS. In 2007 was 70 procent van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar enthousiast over het koningshuis, maar vorig jaar was dat nog 55 procent. Ook onder de rest van de bevolking is het draagvlak kleiner geworden. Alleen onder de oudere Nederlanders blijft de steun groot.

Als belangrijkste kritiekpunt worden de kosten genoemd. Daarbij wordt gewezen op de hoge inkomens en uitkeringen voor personeel en dergelijke. Ook vinden jongeren de monarchie oubollig en ouderwets.

Het is van belang nota te nemen van de kritiek. Prinses Amalia krijgt als zij 18 jaar wordt een fikse uitkering, maar misschien is het een idee om eens naar de opstelling van de Belgische koning Filip te kijken, die heeft aangegeven dat zijn dochter voorlopig geen financiële toelage krijgt als zij 18 jaar wordt.

Belangrijk is dat de steun voor het Oranjehuis blijft. De koninklijke familie zorgt juist in ons steeds meer polariserende land voor verbinding. Dat is hard nodig. Dat vraagt niet alleen de volledige inzet van Willem-Alexander, maar ook onze steun in de vorm van gebed, want de hulp van de Koning der koningen is voor onze koning onmisbaar.