Belangrijk dat christelijke partijen meedoen met de collegevorming

In de meeste gemeenten zijn politieke partijen druk bezig met de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Dagelijks verschijnen er berichten welke partijen hierover met elkaar aan het overleggen zijn.

De collegevorming is een belangrijk proces, want hierbij wordt op hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd. Bovendien wordt duidelijk wie er in de nieuwe raadsperiode wethouder wordt.

Soms wordt gezegd dat het er niet veel toe doet welke politieke partijen deel uitmaken van het college. Op gemeentelijk niveau zou het vooral gaan om praktische zaken zoals de aanleg van wegen, huizenbouw, onderhoud van het openbaar groen, het verstrekken van rijbewijzen en paspoorten et cetera. Kwesties waarbij principiële overwegingen een rol spelen, zouden in gemeenten slechts beperkt aan de orde zijn. Wie dit denkt, zit er echter flink naast. Er zijn vele onderwerpen waar dat wel het geval is.

Een duidelijk voorbeeld betreft de koopzondagen. In een groot aantal plaatsen zijn deze jammer genoeg al ingevoerd. Maar ook in de Biblebelt wordt het winkelen op de eerste dag van de week steeds meer een discussiepunt. Daarom is het uiterst belangrijk dat de christelijke partijen hier bij de coalitievorming echt een punt van maken.

Er zijn veel meer zaken die vragen om een principiële stellingname. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals de sluitingstijden van de horeca, duurzaamheid, het evenementenbeleid, subsidies voor sommige sport- en cultuuractiviteiten waarbij de zondag of de eerbaarheid in het geding is, en voldoende geld voor een goed minimabeleid. Christelijke partijen kunnen hier het verschil maken.

De collegevorming is veelal een ingewikkeld proces. Dat heeft niet alleen te maken met de uiteenlopende opvattingen van de partijen, maar ook omdat er vaak geen echt grote fracties meer zijn. Hierdoor zijn er meer partijen nodig om aan een meerderheid in de gemeenteraad te komen en dat maakt de onderhandelingen complexer.

Voor christelijke partijen is de formatiefase vaak een moeilijk proces. Is er ruimte voor een principiële stellingname? Bij welke punten kan er wel een compromis worden gesloten en waar kan dat niet? Belangrijk is dat christelijke partijen in een college zitten. Op deze manier kan er nadrukkelijker worden meebestuurd. Maar dat moet niet tegen elke prijs. Wie een compromis sluit dat ver afstaat van de Bijbelse beginselen wordt ongeloofwaardig.

De praktijk is veelal weerbarstig. Daarom moet de eed die christelijke raadsleden bij de start van de nieuwe periode hebben uitgesproken centraal staan. Zo waarlijk helpe mij God almachtig, is niet alleen een belijdenis dat de Heere alles bestuurt, maar eveneens een vraag of Hij wil helpen. En dat geldt ook zeker in de formatiefase.