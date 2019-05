Belangrijk dat antisemitisme wordt ingedamd

Bij antisemitisme wordt misschien vooral gedacht aan de Jodenvervolging door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is inderdaad heel belangrijk om de gruwelijke vernietiging van de zes miljoen Joden in deze oorlog niet te vergeten. Begrijpelijk dat hier donderdag in Israël op de jaarlijkse herdenkingsdag Jom Hasjoa bij stil werd gestaan.

Maar antisemitisme is niet alleen iets van het verleden. Het is diep triest dat het anno 2019 nog volop leeft. Woensdag bleek uit een rapport dat de Jodenhaat wereldwijd toeneemt. Er is sprake van een stijging van 13 procent van het aantal gewelddadige incidenten. Daarbij wordt gezegd dat dit slechts het topje van de ijsberg is, omdat veel Joden geen aangifte doen.

Een oorzaak van het toenemende antisemitisme is de verharding en polarisatie in de samenleving. Ook het opkomende radicaal nationalisme speelt een rol. Dit soort ontwikkelingen heeft aansluiting bij oude discriminerende sentimenten rond Joden. Zij zouden rijk en onbetrouwbaar zijn bijvoorbeeld.

„EU, maak strijd tegen antisemitisme speerpunt”

De vorming van de staat Israël en de relatie met de Palestijnen zorgen eveneens voor een toenemend antisemitisme. Veel mensen vinden dat Israël de Palestijnen overheerst. Dat wordt ook de Joden buiten Israël aangerekend, terwijl zij daar niets mee van doen hebben.

De stijging van de Jodenhaat is een alarmerend signaal. Toch wordt er door vele regeringen –ook van westerse landen– vrij laks op gereageerd. Het is echter belangrijk om lering te trekken uit de geschiedenis. Het antisemitisme begon in de jaren dertig van de vorige eeuw ook met treiterijen en discriminatie.

In Nederland groeit de Jodenhaat eveneens. Het afgelopen jaar zelfs met bijna 20 procent. Een oorzaak is de toenemende polarisatie en verharding in de samenleving. Hierdoor wordt er scherper op elkaar gereageerd. Daarbij spelen ook de sociale media een grote rol. Op deze manier is het heel gemakkelijk om allerlei hatelijkheden de wereld in te sturen.

Belangrijk is dat er meer aandacht komt voor het tegengaan van antisemitisme. Gelukkig komt dat in Nederland vaker op de agenda te staan, al gaat het niet snel. Zo kijkt het kabinet naar de mogelijkheid om onderwijsprogramma’s over Jodenhaat verplicht te stellen op school. Het is van belang dat dit van de grond komt. Vooral ook omdat jongere generaties steeds minder van de Holocaust afweten en de Tweede Wereldoorlog zien als iets uit een ver verleden.

Positief is dat ChristenUnie en SGP vrijdag in samenwerking met het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een petitie zijn gestart tegen het toenemend antisemitisme. Hopelijk wordt deze door velen ondertekend.

Belangrijk is dat de Jodenhaat wordt ingedamd. Laten we daar tijdens de dodenherdenking zaterdag ook aan denken, maar bovendien het gebed voor het Joodse volk niet vergeten.