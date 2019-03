Antisemitisme mag niet normaal worden – nooit

Het aantal antisemitische incidenten in Nederland stijgt zowel offline als online, zo bleek maandag uit de ”Monitor antisemitische incidenten 2018” van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). In het rapport staan alle voorvallen genoemd, stuk voor stuk. Wie ze leest, valt van de ene verbazing in de andere; de rillingen lopen soms letterlijk over de rug. Antisemitisme lijkt iets normaals te worden, waarschuwt het CIDI. Maar dat mag niet gebeuren – nooit.

Een enkel voorbeeld uit de monitor: tijdens een sabbatsdienst in de Tilburgse synagoge komt een man op intimiderende wijze op de hoofdingang afgelopen. Hij roept: „Alle Joden moeten dood”, en spuugt op de grond. Op een middelbare school in Nijmegen wordt een Joodse leerling door klasgenoten gepest. „Ga terug naar de gaskamers”, zeggen ze hem in de klas en via de groepsapp.

Bij het lezen van de 135 incidenten dringt de vraag zich op wat iemand bezielt om zoiets te doen. Is er dan geen enkel historisch besef van de verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog? Of is de verdraagzaamheid in Nederland zo ver te zoeken dat de meest intense uitingen van haat richting medeburgers de gewoonste zaak van de wereld begint te worden?

Tweede Kamerleden Segers (CU) en Yesilgöz (VVD) kwamen maandag met een initiatiefnota naar buiten om het opstekende antisemitisme de kop in te drukken. Ze overhandigden die aan Wolfgang Kotek, die als klein jongetje in de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland de Kristallnacht en de opkomende Jodenhaat meemaakte. Op zijn oude dag ziet hij zich genoodzaakt te waarschuwen tegen antisemitisme. „Een synagoge is tegenwoordig geen gebedshuis meer, maar een belegerde vesting. Het is gewoon dat die door tien marechaussees wordt bewaakt. Maar dat is helemaal niet normaal.”

De Kamerleden hameren in hun plan op het belang van onderwijs over de Holocaust en pleiten voor een veel hardere aanpak van antisemitisme, ook online. Het CIDI kwam in de monitor met vergelijkbare aanbevelingen. Zo pleit het voor snelle juridische procedures zodra iemand aangifte heeft gedaan. Ook wil het dat immigranten –die vaak uit landen komen waar antisemitisme gebruikelijk is– tijdens het inburgeringstraject bijgespijkerd worden over de geschiedenis van Joden in Nederland en de Holocaust. Ook legt het CIDI er de vinger bij dat online-antisemitisme net zo goed strafbaar is, maar tot nu toe zelden leidt tot strafvervolging.

Het is goed dat de twee coalitiefracties met een initiatiefnota zijn gekomen. Hun voorstellen verdienen alle steun, van elke partij in de Tweede Kamer. Want het mag niet zo zijn dat mede-Nederlanders met een Joodse achtergrond dit land ontvluchten omdat ze hier door antisemitisme geen toekomst meer zien. Als we een minderheid in ons land geen veiligheid kunnen bieden, falen we als samenleving.