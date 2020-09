Als technologie een wapen is, moeten er bijpassende eisen gelden

Lange tijd vormde het ”Chin. Ind. Spec. Rest.” in iedere enigszins te respecteren plaats de voornaamste zichtbare Chinese presentie in Nederland, los natuurlijk van de inhoud van de speelgoedmand. De restaurants deden goede zaken; bij menig gezin stonden er met grote regelmaat witte bakken bami en rijst op tafel. Met of zonder sambal. Goed voor eindeloze spraakimitaties.

De klassieke restaurants verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en de overgebleven eettentjes doen lang niet meer zulke goede zaken als voorheen. Deze trend houdt echter beslist geen gelijke tred met de invloed van China in de westerse samenleving.

Een belangrijke, en gevreesde, manier waarop Peking invloed laat gelden, is die van de technologie. Handel daarin ligt anders dan die in speelgoedautootjes hypergevoelig. Het recent getouwtrek in de Verenigde Staten rond de Chinese videoapp TikTok is er een voorbeeld van.

President Donald Trump wilde de populaire dienst uit de appstore halen, uit vrees voor datagebruik door China. Hij noemde de dienst een bedreiging voor de nationale veiligheid. De enige oplossing was overname van alle Amerikaanse onderdelen van het bedrijf door een concern van eigen bodem. Het draaide er dit weekend uiteindelijk op uit dat het Amerikaanse IT-bedrijf Oracle en supermarktketen Walmart die onderdelen gedeeltelijk overnemen. De Chinese eigenaar ByteDance houdt echter nog een flinke vinger in de pap.

Tegelijk speelde er een soortgelijke strijd rond chatapplicatie WeChat, eigendom van het Chinese Tencent. Het Amerikaanse ministerie van Handel haalde de app vorige week uit de appstore, maar een rechter in Californië draaide die beslissing zondag terug omdat dit in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Een verbod is echter nog niet definitief van de baan.

Omgekeerd ligt de verkoop van informatietechnologie uit het Westen aan China onder een vergrootglas. Vraag dat maar aan het Wageningse concern Noldus Information Technology, dat volgens Amnesty International gevaarlijk spel speelt met de verkoop van geavanceerde surveillancetechnologie aan China.

Amnesty stelt dat het bedrijf daardoor een groot risico loopt bij te dragen aan mensenrechtenschendingen. De Chinese veiligheidsdiensten zouden de verkochte emotieherkenningssystemen gebruiken in onderzoek naar verdachten. Noldus ontkent de risico’s en stelt dat de producenten aan alle ethische normen voldoen.

Dat technologiebedrijven een speelbal zijn geworden in een geopolitieke strijd is niet nieuw. Bekend is de eerdere discussie rond telecomgigant Huawei. De strijd draait echt niet alleen om nationale veiligheid en mensenrechten. De Verenigde Staten behouden graag hun wereldwijde hegemonie op technologiegebied. Maar het is te simpel de vetes daartoe te versmallen. Technologie is een machtig wapen en handel daarin moet daarom aan bijpassende strenge eisen voldoen.