Als relschoppers demonstratie verstieren, is ingrijpen ME terecht

Het was een onrustige zondag op en rond het Malieveld in Den Haag. Uiteindelijk leidde een demonstratie tegen coronamaatregelen tot stevige inzet van de Mobiele Eenheid en werden ruim 400 mensen aangehouden.

Het protest in Den Haag, alsook dat in Amsterdam en Maastricht, was vrijdag verboden. De demonstraties hebben te veel weg van een evenement, aldus de rechter in Den Haag en met hem de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Zuid-Limburg. Terecht: de demonstraties zouden ‘opgefleurd’ worden door zangers en andere optredens. En daarbij: de clubs achter de manifestatie waren te slecht georganiseerd om goed te kunnen voorspellen hoeveel demonstranten er werden verwacht. De eerste lessen van de antiracismedemonstratie op de Dam van Tweede Pinksterdag zijn blijkbaar geleerd.

Dat niet elke Nederlander het eens is met de coronamaatregelen van de overheid valt te begrijpen. De impact ervan op sommigen is erg groot en de naderende spoedwet maakt veel vragen los. Nu de dagelijkse coronacijfers van het RIVM de goede kant op wijzen, neemt het ongeduld van velen toe. Het is tijd voor meer vrijheid, betoogt de een. De 1,5 meter is beknellend, aldus een ander. Juist voor hen is het cynisch dat juist de coronamaatregelen het argument waren om een demonstratie daartegen te verbieden.

Wie zijn oor te luisteren legt op het Malieveld en zijn ogen de kost geeft, is blij dat deze demonstranten het niet voor het zeggen hebben in Nederland. De anderhalvemetermaatregel is terreur, beweert een demonstrant. ”Bij de laatste spoedwet greep Hitler de macht”, staat op het bord van een ander. Wat is het een zegen dat we een overheid hebben die probeert de belangen van iedereen voor ogen te houden, gebaseerd op adviezen van deskundigen. Nog steeds geldt het adagium van Rutte: Beter nu voorzichtig zijn dan achteraf spijt hebben. Ook als dat geduld van ons vraagt.

Dat zondag, ondanks het verbod, toch duizenden naar het Malieveld trokken, is zeer onverstandig. Zeker die ouders die kinderen meenamen naar de verboden demonstratie hadden een betere besteding van de zondag kunnen bedenken.

De Haagse burgemeester Remkes stond uiteindelijk een korte demonstratie tot 13.30 uur toe, met daarna een dringend verzoek alsnog te vertrekken. Wie dat niet deed, riep de problemen zelf over zich af. Uiteindelijk voegden zich zondagmiddag ook rellende voetbalsupporters bij de groep demonstranten. Ook vrijdagavond, bij de protesten bij het standbeeld van J. P. Coen in Hoorn, waren er relschoppers die de rustige demonstratie verstierden. Dat de Mobiele Eenheid hen hardhandig aanpakt, is niet meer dan terecht.

Op onze grondrechten moeten we zuinig zijn. De overheid mag die niet lichtvaardig beperken. Maar ook voor burgers geldt dat ze die rechten verstandig moeten inzetten.