Alertheid geboden na versoepeling coronaregels

Een oude volkswijsheid zegt: Geduld is een schone zaak. Maar de Franse wijsgeer Blaise Pascal wist dat er weinig mensen zijn die de proef van het geduldig zijn kunnen doorstaan. Hij zei daarom: „Een geduldig mens is een begenadigd mens.”

Wie geduld moet oefenen, kan dat omdat hij het oog houdt op het perspectief dat het anders, c.q. beter wordt. Als dat gaat ontbreken, wordt geduld beoefenen (doffe) berusting. Het is zo, het blijft zo; het is niet anders.

In de achterliggende maanden zat Nederland grotendeels op slot vanwege de uitbraak van het coronavirus. Iedereen realiseert zich inmiddels wel dat deze intelligente lockdown grote offers vraagt. De bedrijfsresultaten van veel ondernemingen zijn zwaar onder druk komen te staan.

Dit aspect, dat deze lockdown lang gaat duren, is ondanks de royale steun van de overheid zeker in het begin onderschat. Ouders en kinderen zitten al weken thuis, soms bijna letterlijk op elkaars lip. Dat is wennen, inschikken en roept nogal eens spanningen op. Ouderen die hun woning hebben gevonden in een verzorgingstehuis mogen sinds half maart geen bezoek meer ontvangen. Velen voelen zich daardoor zeer eenzaam. Allerlei evenementen, bijeenkomsten en kerkdiensten kunnen niet doorgaan.

Zeker in het begin zijn mensen bereid geweest deze offers te brengen. Iedereen is zich de eerste maand bewust geweest van het grote gevaar van het coronavirus. De oplopende grafieken van opnamen en overlijdensgevallen hebben dat toen onderstreept.

Het wenkend perspectief was en is dat de uitbraak van corona tot stilstand komt en het virus wordt bedwongen. De cijfers van slachtoffers die het RIVM dagelijks naar buiten brengt, zijn in het begin intensief gevolgd. Vanaf half april is er sprake van een dalende lijn. De lockdown lijkt dus effect te hebben gehad. Inmiddels is de interesse voor die getallen afgenomen. Er zijn media die daar nauwelijks meer aandacht aan geven.

Nu de omstandigheden verbeteren, hunkeren mensen steeds meer naar versoepeling en beëindiging van de maatregelen. Op zichzelf heel begrijpelijk. Want, hoewel de lockdown intelligent werd genoemd, was ze (soms) ook beknellend. Logisch dat mensen er naar uitzien dat ze weer in alle vrijheid hun gang kunnen gaan.

Toch is en blijft geduld beoefenen van essentieel belang. Een (te) snelle versoepeling van de maatregelen kan oncontroleerbare en wellicht ook ongewenste effecten hebben. Het is noodzakelijk dat bij elke aanpassing van de maatregelen secuur wordt nagegaan wat het effect daarvan is. Daarom is gefaseerde versoepeling nodig.

Overigens is niet het grootste gevaar dat regels bewust worden genegeerd. Een groter risico is dat de aandacht van mensen voor de regels en voor hygiëne verslapt. Soms is dat nu al zichtbaar. Er is dan geen sprake van kwade wil of boze opzet, maar van slordigheid. Dat kan enorme effecten hebben. Daarom geldt naast het adagium: Wees geduldig, ook: Blijf alert.