Afzettingsprocedure Trump is voor beide kampen electorale munitie

Het kwam nog maar drie keer eerder in de Amerikaanse historie voor dat een president met een afzettingsprocedure werd geconfronteerd. Maar als het aan de Democraten ligt, gaat de geschiedenis zich binnenkort herhalen. Na Andrew Johnson, Richard Nixon en Bill Clinton, lijkt nu ook Donald Trump niet aan impeachment te kunnen ontkomen.

Diezelfde geschiedenis heeft ook geleerd dat er nog nooit een Amerikaanse president op die manier is afgezet. Johnson bleef met één Senaatsstem verschil in het zadel, Nixon stapte zelf op en Clinton was na een mislukte impeachment populairder dan ooit.

Met een Republikeinse meerderheid in de Senaat, hoeft Trump dan ook niet direct te vrezen dat hij voor het einde van zijn ambtstermijn het veld zal moeten ruimen. De vraag is eerder hoe deze ontwikkelingen zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november volgend jaar electoraal zullen vertalen.

De huidige beschuldiging lijkt ernstig genoeg om ook Republikeinse Congresleden in verlegenheid te brengen. Trump zou de Oekraïense president Zelenski tijdens een telefoongesprek in juli onder druk hebben gezet om een onderzoek te starten naar oud-vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Stok achter de deur waren honderden miljoenen Amerikaanse hulp die voorlopig in de schatkist werden gehouden.

De tijd waarop deze gebeurtenissen naar buiten komen, is op zijn minst opmerkelijk – en dat geldt voor beide kanten. Joe Biden is immers de belangrijkste Democratische uitdager van Trump voor de presidentsverkiezingen van 2020. Hij zou tijdens zijn periode als vicepresident Oekraïne onder druk hebben gezet een openbaar aanklager te ontslaan die onderzoek deed naar corruptie bij een bedrijf waar zijn zoon werkzaam was. Met de voorrondes voor deze electorale race in het verschiet, is het Amerikaanse staatshoofd er alleen al bij gebaat dat deze kwestie weer volop in de schijnwerpers komt.

Als Trump met zijn actie binnen de grenzen van de wet blijft, zou hem dat nog wel eens aanzienlijk electoraal voordeel op kunnen leveren. Nu al schaart hij deze Democratische manoeuvre onder de „heksenjacht” die al zo lang tegen hem aan de gang is.

Maar ook de Democraten laden de verdenking op zich dat zij met deze zaak de verkiezingen willen beïnvloeden. Al eerder klonk de roep om impeachment, toen Trump beschuldigd werd van het belemmeren van de rechtsgang in het onderzoek van voormalig FBI-directeur Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Toen durfde de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die stap niet te zetten. Mogelijk achten de Democraten de kans groter dat Trump nu –ook met een niet-geslaagde afzettingsprocedure– meer schade kan worden toegebracht.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Amerikaanse kiezer daar volgend jaar het laatste woord over hebben.