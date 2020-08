Afschaffen bonnenquotum gaat ten koste van de verkeersveiligheid

De politie zoekt al enige dagen naar twee motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam reden. Dat moet met een gemiddelde snelheid van ruim 190 kilometer per uur zijn gegaan. Met uitschieters erbij van 240 kilometer per uur. Een van de ‘coureurs’ maakte een filmpje van de race, dat op internet terecht kwam. De roekeloze motorrijders verrichtten uiterst gevaarlijke inhaalmanoeuvres waarbij zij niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar brachten.

Dit extreme voorbeeld toont aan dat politiecontrole op de wegen nog steeds noodzakelijk is. Verkeersveiligheid is een zaak die alle Nederlanders aangaat. Iedereen kan ook wel verhalen vertellen over het onverantwoorde weggedrag van –wat tegenwoordig heet– verkeershufters. Onderzoeken wijzen uit dat onbehoorlijk verkeersgedrag een bron van ergernis is voor veel Nederlanders. Daarbij staan te hard rijden en bumperkleven bovenaan. Direct gevolgd door smartphonegebruik achter het stuur, lang links rijden en afval uit het portierraam gooien.

Inderdaad zijn genoemde ergernissen niet overdreven. Ieder kan erover meepraten. En doet dat dan ook. Binnen familiekring, of daarbuiten. Discussies spitsen zich niet zelden toe op kleine zwarte autootjes, waarbij jonge mensen vanuit de ligstand van hun stoel de auto besturen en daarbij alle verkeersregels aan hun laars lappen. Meestentijds eindigt het gesprek met de opmerking dat er helaas geen politieagent meer te zien is op straat en dat elke vorm van handhaving ontbreekt.

Binnen politiekring wordt gewezen op het afschaffen van het bonnenquotum. In 2011 heeft toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten de verplichting om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid bekeuringen uit te schrijven afgeschaft. Handhaving kwam daarmee lager te staan op het prioriteitenlijstje van de politie. Achteraf gezien is dat ten koste gegaan van de verkeersveiligheid.

Nu heeft de politie aangekondigd om in heel Nederland radarauto’s in te gaan zetten om hardrijders aan te pakken. In 2022 moeten vijftig tot honderd radarauto’s inzetbaar zijn. De onopvallende politievoertuigen gaan al rijdend de snelheid van automobilisten meten, tegelijk in beide richtingen. Automobilisten krijgen, net als met flitscamera’s en trajectcontrole, de boete thuisgestuurd.

Goedwillende verkeersgebruikers zullen deze opmerkelijke beleidsverandering bij de politie toejuichen. Hopelijk leidt het ook tot een vermindering van het aantal verkeersdoden in Nederland, vorig jaar nog 661. Tegelijk is het slechts een eerste stap in de goede richting. Maar er valt veel meer te doen. Wie bedenkt dat het gedrag van mensen in het verkeer een afspiegeling is van het gedrag van mensen in het maatschappelijk verkeer, die beseft dat er nog veel werk valt te verzetten. En niet alleen voor het politieapparaat.