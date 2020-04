Afdaling is ingezet, maar coronavirus is niet weg

Het kabinet houdt de voet op de rem, maar breed bestaat het gevoel dat de daling is ingezet. Steeds meer landen laten strenge maatregelen tegen het coronavirus los.

Vanaf 11 mei gaan niet alleen de scholen weer open, maar is er zelfs weer bezoek mogelijk in verpleeghuizen, zo liet minister De Jonge weten.

Dat is een opvallend besluit en ook niet helemaal ongevaarlijk. Verpleeghuizen bleken immers plekken met veel besmettingen. Vandaar dat minister De Jonge volgende week met randvoorwaarden komt.

In maart was het verbod op bezoek in verpleeghuizen een pijnlijke stap. Echtgenoten konden niet meer naar hun man of vrouw. Vermoedelijk hebben de vele negatieve reacties uit de samenleving de minister op andere gedachten gebracht. Het is goed dat de regering oog heeft voor draagvlak. Tegelijk heeft de overheid de taak om de volksgezondheid te beschermen. Het is daarom zinvol die uiteindelijke bezoekregeling kritisch te beschouwen.

Versoepeling is nu de internationale trend. Vrijwel overal werken scholen richting een herstart. In Oostenrijk gaan eind mei zelfs hotels weer open; niet heel vreemd voor een land dat leeft van toeristen.

Verder worden veel kleine concessies gedaan, als een gebaar dat de richting naar de volledige vrijheid is ingeslagen. Al die versoepelingen vinden echter wel plaats binnen de anderhalvemetersamenleving.

Dat om versoepeling wordt gevraagd, is logisch. Het lijkt onvoorstelbaar, maar sommigen doet het eenvoudigweg minder dat ons veel mensen ontvallen. We hebben manieren gevonden om de uitbraak in te dammen.

De economische schade werkt pas echt goed door. Van de winkels kan 70 procent de huur niet betalen. Het geld rolt gewoon niet meer. De digitalisering, die ons enerzijds helpt om werk en onderwijs overeind te houden, zorgt ook voor een groei van de webwinkels. Dat valt terug te zien in de winkelstraten. Dit kan niet oneindig zo doorgaan.

Wielrenners weten dat de meeste valpartijen niet plaatsvinden tijdens het beklimmen van een berg, maar bij de afdaling. Dat valt te gebruiken als een beeldspraak voor de bestrijding van het coronavirus.

Terecht wees de Britse premier Johnson maandag op de ernst van het virus. Hij riep op om vol te houden. Johnson zelf heeft de pandemie lang onderschat. Nu hij zelf aan de beademing heeft gelegen, denkt hij daar anders over. Jammer dat hij die omweg moest nemen, maar het is goed dat hij nu dit signaal afgeeft.

Als we over daling spreken, moeten we niet vergeten dat het aantal doden door Covid-19 in Duitsland en Frankrijk weer licht is gestegen. Uit het verleden weten we dat pandemieën onvoorspelbaar verlopen.

Het was daarom nog niet zo verkeerd dat koning Willem-Alexander met betrekking tot zijn verjaardag opriep vol te houden en zijn toespraak afsloot met: „Geniet ervan, op afstand, maar samen.”