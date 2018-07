Column (Van Klinken): Verbazing

Soms blijf je je verbazen. Uit de eerste hand hoorde ik van de dames van een kledingafdeling dat er iedere keer kledij verdween. Dan een jurk, dan schoenen, dan lingerie. Naderhand ontdekten ze dat de diefstal steeds plaatshad tussen het afsluiten en het weer opengaan. Dat kon maar één ding betekenen: hun mannelijke collega, die altijd na sluitingstijd nog van alles moest opruimen, was de dader. Nadat hij een keer lippenstift uit zijn zak had laten vallen, viel het kwartje: hij was travestiet, een man dus die zich het liefst uitdost als vrouw.

Travestie is een van de vormen waarbij de hormonen op een wat bijzondere manier op hun plek zijn gevallen. Een variant op de travestiet is de transgender. Dat is iemand die voelt dat hij of zij in het verkeerde vel zit. Hij of zij voelt zich beledigd als de stationsomroeper het heeft over „dames en heren”, omdat een transgender van allebei wat heeft. Gescheiden toiletten is ook zo’n dingetje. De nood wordt immers hoog als je niet weet welke wc je kiezen moet.

De jongste kwestie speelt in Londen. Lesbiennes die elkaar in speciale gelegenheden ontmoeten, beklagen zich erover dat er transgenders binnen kunnen komen die eruitzien als vrouw maar die zich eigenlijk man voelen. Ze zouden onverhoeds op zo iemand kunnen vallen en dan ontdekken dat er zich een kat in de zak bevindt. Helemaal duidelijk is het niet, want waarom zou een transgender die zich man voelt naar een lesbisch café gaan? Maar de dames zeggen niet meer zeker van hun zaak te zijn en hebben de media gezocht. De enige oplossing lijkt nog te zijn dat er bij de ingang gefouilleerd wordt.

Nog zoiets verbazingwekkends: Arjen Lubach blijkt geen enkele moeite te hebben met topverdieners in omroepland. Wie bij de publieke omroep een beetje leuk kan presenteren, strijkt maximaal 180.000 euro per jaar op. Afschaffen dat plafond, vindt Lubach, want 15.000 euro per maand is helemaal niet extreem veel. Daarbij te bedenken dat Lubach een tv-programma presenteert waarbij een straffe wind uit de linkerhoek waait. Bent u metselaar, timmerman, stukadoor, stratenmaker of andere noeste werker? Erg jammer voor u, maar over uw salaris bekreunt Lubach zich niet.

En dan nog dit. Morgen, als president Trump een bezoek aan Londen brengt, vliegt er een 6 meter hoge ballon in de lucht van een knaloranje Donald als krijsende baby. De initiatiefnemers hebben maar één doel: Trump voor schut zetten. De actie is goedgekeurd door Londens burgemeester. En ik maar denken dat we alleen in Nederland de weg kwijt zijn.