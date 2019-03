Column: Zin en koffie

Waar komt u ’s ochtends uw bed voor uit? Ik in elk geval voor een kop koffie. Maar hopelijk is er meer. Een kleine bijdrage leveren. Aan wat? Of voor wie? Dat kan per persoon heel verschillend zijn.

Er valt niet altijd wat te kiezen overigens. Ik heb nog maar weinig verhalen gehoord van moeders die ’s ochtends bedachten dat ze maar een keertje geen bijdrage zouden leveren aan het gezin. Hooguit droomden ze nog even van een compleet zelfsturend gezin. Hopla, iedereen komt vanzelf op tijd uit bed, aankleed- en broodsmeerrituelen worden volautomatisch uitgevoerd, de schoollogistiek verloopt gesmeerd en dat allemaal zonder dat iemand een kik geeft. Een lonkend perspectief. Of dit op de lange termijn bijdraagt aan het gevoel een zinvolle bijdrage te leveren, valt te betwijfelen.

Nu zit in elk mens wel de behoefte om dienstbaar bezig te zijn en ergens aan bij te dragen. Dat is van alle tijden. Wat opvalt is dat het thema tegenwoordig weer helemaal in is. Zingeving zweeft overal in de lucht. Bij congressen gaat het over zinvol werk, managementgoeroes schrijven over de zingevingsfactor die tot motivatie leidt en dat alles cirkelt rondom de generatie Y, ook wel aangeduid met ”de millennials”, die werk wil doen met aantoonbare zingeving en ”impact” voor een betere wereld.

Nu is het wel aardig om eens na te gaan wat we met zingeving bedoelen. Geef ik zin aan iets of iemand? Is het mijn bijdrage die het verschil maakt? Kan ik mijn impact aantoonbaar meten? En wat doe ik dan precies? Volgens de omschrijving die ik geraadpleegd heb, gaat het om de vier begrippen zelf, zijn, anderen en doen. Ontwikkeling van je ”zelf”, tot uiting brengen van je volledige potentieel, in eenheid staan met anderen en anderen dienen.

Laten we hem even omkeren. Wie gebrek aan zingeving in zijn werk ervaart, is dus niet bezig met ontwikkeling van zichzelf of met het tot uiting brengen van zijn of haar volledige potentieel of ervaart gebrekkige eenheid met anderen of is niet bezig met anderen te dienen of een combinatie hiervan.

Vanuit christelijk oogpunt zou er over zingeving nog wel wat meer en diepers te zeggen zijn.

Wie zoekt naar werk met zingevingsgarantie kan daarmee tegenwoordig laagdrempelig kennismaken door de sympathieke actie ”Uurtje voor de klas”. Want één ding is zeker: in het onderwijs hoef je niet na te denken of je bezig bent met zinvol werk. En er is ook nog koffie.