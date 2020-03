Column: Van wetgeving wordt de zorg niet barmhartiger

Al tientallen jaren is er in Nederland debat over regelgeving omtrent medisch ethisch beladen onderwerpen. Internationaal profileert Nederland zich op dit gebied als het land van de verlichting en grote vrijheden. De eigen vrije wil en keuze staan centraal: iedereen mag over zijn of haar eigen levenseinde beschikken, iedereen is baas in eigen buik. De wetgever heeft zich in stappen bewogen richting ruime mogelijkheden voor zwangerschapsafbreking en vrijwillige euthanasie.

Prof. dr. Theo A. Boer wijst op de voorgestane regelgeving die euthanasie voor kinderen van een tot elf jaar mogelijk moet maken (RD 7-3). Hij pleit ervoor om niet tot regelgeving over te gaan, maar om besluitvorming in dergelijke gevallen over te laten aan de „onvervreemdbare ethische discretie van de arts.” Ik ben het volledig met hem eens, zij het dat de arts hierin zeker niet de enige speler is. Wetgeving op dit gebied leidt tot een nieuw loos symbool op de zo trots gedragen Nederlandse vrijheidskroon.

Euthanasie kinderen in protocol vangen slecht signaal

In de discussie rond abortus en euthanasie leeft soms de gedachte dat wetgeving normatief is. Voorstanders beargumenteren dat besluitvorming rond levensbegin en levenseinde alleen maar mogelijk is wanneer de wet daartoe ruimte biedt. Aan de andere kant hebben tegenstanders van abortus en euthanasie de illusie dat een wettelijk verbod zou leiden tot afname van deze praktijken. Het is een aandoenlijke overschatting van de invloed van wetgeving. Wetgeving op dit gebied volgt in ons land de praktijk en niet andersom.

Ter vergelijking: in Nederland is de wetgeving rond abortus de afgelopen decennia behoorlijk verruimd. Toch behoort het aantal abortussen in ons land al vele jaren tot het laagste aantal ter wereld (ongeveer acht per duizend vrouwen) en neemt het aantal zeker niet toe. In landen als Malawi en Kenia is abortus daarentegen vrijwel verboden, maar is het aantal abortussen veel hoger (veertig tot vijftig per duizend vrouwen). Kennelijk wordt de frequentie van abortus niet zo zeer beïnvloed door wetgeving, maar veel meer door de welvaart, het niveau van de gezondheidszorg en sociale omstandigheden.

De wetgeving rond vrijwillige euthanasie is de afgelopen decennia aanzienlijk versoepeld. Toch overlijden mensen op steeds oudere leeftijd en nemen de gezondheidskosten die we in de laatste twee levensjaren maken exponentieel toe. Kennelijk hangen we, meer dan ooit, aan het leven, ondanks de wettelijk verruimde mogelijkheden om vrijwillig te kiezen voor het levenseinde.

Onvoorwaardelijke opvang, liefdevolle betrokkenheid en barmhartigheid zouden de norm moeten zijn rond vrouwen, mannen en kinderen die worstelen in de nood van het leven. Daarbij passen geen eenvoudige antwoorden en regeltjes. Daarbij past wel bereidheid om er voor de ander te zijn. Om die eenzame ouderen op te zoeken, om dat onbedoeld zwangere meisje op te vangen en om, hoe moeilijk soms ook, dat ernstig zieke en lijdende kind steeds weer te verzorgen en met liefde te omringen.

Voorstanders van wetgeving rond levensbeëindiging bij kinderen beroepen zich ook op het argument ”compassie”. Soms is het lijden zo ondraaglijk, dat ouders en behandelaars geen andere uitweg zien dan de keuze voor het levenseinde. Maar door dit via wetgeving mogelijk te maken, wordt de zorg echt niet barmhartiger en wordt de weg naar een ”gemakkelijker oplossing” opengezet.

Besluitvorming rond het levenseinde van kinderen kan niemand op zichzelf tot stand brengen en kan niet met wetgeving worden geregeld. Zo’n besluit gaat over de bodem van het hart van ouders en gezinsleden, maar ook van artsen en verpleegkundigen die erbij betrokken zijn. Het vraagt veel tijd, het vraagt diepgaande betrokkenheid met de ander, het vraagt uiterste inspanning om het lijden te verlichten en te helpen dragen. En op het moment waarop alle behandeling uitzichtloos en vruchteloos lijkt, vraagt het ieders individuele verantwoordelijkheid om samen te besluiten dat het accepteren van het levenseinde onontkoombaar is. Dat weegt zwaar en dat kan geen wetgever voor ons oplossen.

De auteur is hoogleraar kinderlongziekten.