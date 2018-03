Column: Slogans in verkiezingstijd

Nederland stemt. Dit keer voor de gemeenteraad. Gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor iets bijzonders. Het haalt veel creativiteit in de mens naar boven. De slogans zijn daar een bewijs van. Wat een briljante marketing. Neem ”Minder belasting. Meer bitterballen!” De zwevende vleesetende kiezer weet gelijk waar hij/zij op moet stemmen. Nu even serieus. Kijk je als stemgerechtigde burger naar standpunten van partijen voordat je stemt? Of kopieer je gewoon je landelijke stemgedrag? De landelijke politiek komt snel in beeld. Politici uit Den Haag ‘bemoeien’ zich met de gemeenteraadsverkiezingen. In de afgelopen weken vlogen de Haagse politici uit over Nederland. Iedereen zocht steden en dorpen op in de hoop stemmen te trekken. En om veel in de media te zijn. De strenggelovige Wilders bezocht zijn achterban in Urk. Wilders komt er openlijk voor uit dat hij hecht aan christelijke waarden. Dat getuigt van lef. Wilders als visser van stemmen.

Dan zijn er de mediamomentjes van landelijke politici die plaatselijke politici omarmen of op de foto gaan met burgers. Dit zorgt niet voor enorm veel publiciteit. Je moet het groter doen. Spannender. Overtuigender. En wat was het daarom een feest voor politiek Den Haag toen ING aankondigde het salaris van bestuursvoorzitter Hamers met meer dan 50 procent te verhogen. Neem Jesse Klaver van GroenLinks. Voor hem bestaat er geen toeval. Dit was hét moment om te shinen. Klaver begon klein met een berichtje op Twitter waarin hij een diep doordachte vraag stelde: In wat voor universum leeft de top van ING? Daarna werd het groot. Klaver was bezig met een spoedwet om de salarisverhoging van Hamers tegen te houden. Want het kon niet bij verontwaardiging blijven. Je moest stap twee zetten. Klaver vertelde over zichzelf dat hij een ongekende stap had gezet. Dat getuigt van zelfvertrouwen en daadkracht. Wat een principes!

Nu geeft de wet ruimte om een bestuurder van een bank, naast het maximale salaris, aandelen uit te keren als extra beloning. Dat wil Klaver anders. Want ”vast is vast en variabel is variabel”. Krachtige slogans van Klaver. Nog voordat de spoedwet was ingediend besloot ING om Hamers de veelbesproken salarisverhoging niet te geven. Klaver had zijn mediamoment gehad.

Toen was er ineens de krachtige slogan: ”Ik wil alleen jou, ik wil je nu”. Iets te groot voor op een verkiezingsposter. Daarom was er gekozen voor papier met meer ruimte. Een rechterlijke uitspraak. De kantonrechter in Den Haag haalde deze tekst aan in een uitspraak van 1 maart. Waar ging het over? Er was eens een stagiaire. Ze werkte bij een organisatie. In december 2017 organiseerde deze organisatie een kerstdiner. Allerlei medewerkers waren aanwezig, onder wie X. En de stagiaire. Na het diner wilde een aantal collega’s nog wat drinken in een café. Op straat verloor X ineens de controle over zichzelf en gaf hij de stagiaire een kus. De stagiaire wilde dit niet. Zij meldde zich gelijk daarop ziek bij haar werkgever.

De werkgever riep X op het matje. Hij kreeg een officiële waarschuwing vanwege grensoverschrijdend gedrag. Die voelde zich aangerand. Zij was midden in de nacht alleen in het centrum van Den Haag achtergelaten. De stagiaire stuurde daarop nog een berichtje naar X met de vraag of hij echt van plan was haar in de steek te laten. Waarop X de bewuste slogan terugstuurde dat hij de stagiaire wilde.

X toonde bij zijn werkgever berouw en kreeg een tweede kans. Geen ontslag dus. Dit was voor de stagiaire onverteerbaar. Uiteindelijk diende de werkgever daarom alsnog een verzoek in bij de rechter om de arbeidsovereenkomst met X te beëindigen. Hij had ernstig verwijtbaar gehandeld door een stagiaire zodanig te bejegenen dat dit in feite aanranding was. Daarnaast vond de werkgever dat de arbeidsrelatie met X verstoord was. De kantonrechter maakte een einde aan de arbeidsovereenkomst. Niet vanwege de aanranding. Want daarvoor had de werkgever een waarschuwing gegeven. Kennelijk vond de werkgever een waarschuwing voldoende. Maar de arbeidsverhoudingen waren verstoord en daarom moest X de organisatie verlaten. Geen gestoord gedrag. Wel verstoorde verhoudingen.

De werkgever van X bleek GroenLinks te heten. GroenLinks vond in eerste instantie een waarschuwing voor dit grensoverschrijdende gedrag van X voldoende. Gelukkig kon GroenLinks een week na deze uitspraak laten zien welke principes de partij wél belangrijk vindt, zoals de salarisverhoging van Hamers.

Heeft u uw stem al uitgebracht? Overtuigd geraakt van een krachtige slogan of prachtig principe? Het is goed om je verantwoordelijkheid te nemen en te stemmen. Maar vergeet niet: hoe prachtig principes ook zijn, politiek blijft politiek.

Mr. Bart Bouter is advocaat bij Bouter Advocatuur in Barneveld.