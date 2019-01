Column: Recht doen als goed voornemen

En weer vloog een jaar voorbij. Het jaar 2018 eindigde en ging over in 2019. Iedereen gaat weer aan de slag met goede voornemens. Maar welke?

Ieder jaar ontwikkelen wij onszelf verder. We worden slimmer, sterker en socialer. Nederland is een beschaafd land. Ieder jaar al die goede voornemens. Het wordt steeds beter toeven. Dat merkte je direct op de eerste dagen van het nieuwe jaar in de media. Het Verbond van Verzekeraars meldde dat de schade tijdens de jaarwisseling groter was dan vorig jaar. Deze jaarwisseling zou er voor ergens tussen de 15 en 20 miljoen euro aan schade zijn. Er was een recordaantal meldingen van woningbranden. De politie startte het nieuwe jaar met de vraag of oud en nieuw nog wel een feestelijke traditie is. Volgens de politie is er meer schade, zijn er meer vuurwerkincidenten en is er meer geweld tegen de politie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vonkenregen in Scheveningen en de ‘vreugdevuren’. Gelukkig gaat het Instituut Fysieke Veiligheid hier een onafhankelijk onderzoek naar doen. Alleen kun je je afvragen hoe onafhankelijk dit instituut is. Want geloof het of niet, de burgemeester van Den Haag zit zelf in het bestuur van dit instituut.

Blijkbaar is het moeilijker dan we denken om beschaafd te zijn. Gelukkig is er dan de wereld van het recht. Het snelrecht. Wie zich rond de jaarwisseling misdraagt, krijgt een flinke straf en komt voor de rechter. Na zo’n incidentrijke jaarwisseling verwacht je veel procedures en veroordelingen. Resultaat van het snelrecht? Donderdag 3 januari werd één man veroordeeld. Het recht lost dit dus niet snel op. Bovendien is het actie achteraf. De jaarwisseling zelf was er niet rustiger door.

In het kader van goede voornemens wat aandacht voor een uitspraak die op 3 januari 2019 werd gepubliceerd. Gewoon over een man en een vrouw die gelukkig getrouwd zijn. Huisje, boompje, beestje. En vliegreizen, vakanties, haute couture, dure tassen, paarden en maneges. Te midden van al die overvloed was er één probleempje. Er was geen ruimte meer voor liefde. En dan ga je uit elkaar. Netjes alle spullen verdelen, alimentatie vaststellen en op naar een nieuw leven met een goed voornemen: tijd voor liefde. Alleen liep het bij deze verdeling wat minder eenvoudig. Allerlei procedures werden gestart. Het recht moest uitkomst geven. Vooral over de hoogte van de alimentatie voor de vrouw. Zij wilde dat de rechter haar ex-man ertoe veroordeelde om haar 86.394 euro bruto per maand aan alimentatie te betalen.

De meeste mannelijke lezers zouden bij dit soort bedragen misschien ook wel nadenken over een echtscheiding. En vrouwen roepen nu tegen hun echtgenoot dat hun uitgaven wel meevallen, vergeleken bij die van deze vrouw.

Het lukte de rechtbank om de levensbehoefte van de vrouw vast te stellen. Een bloemlezing over wat conclusies van de rechtbank over de levensbehoefte van de vrouw: Voor de manage en paardensport een bedrag van 10.561 euro netto per maand. Voor kleding en schoenen een bedrag van 16.785 euro netto per jaar. Een bedrag van 22.528 euro netto per jaar voor de auto. En 106.613 euro netto per jaar voor vakanties.

De rechtbank stelde de totale behoefte van de vrouw vast op 28.587 euro netto per maand. Alleen moest de rechtbank nog beslissen over één belangrijk punt: de draagkracht van de man. Uit allerlei documenten bleek dat de man geen draagkracht meer heeft. Uit coulance had de man aangeboden om de vrouw maandelijks 5000 euro te betalen. Rechters moeten recht doen in concrete situaties. De rechtbank besliste, de echtscheiding was een feit en de man moet iedere maand 5000 euro betalen. Je leest bij de berekening van de levensbehoefte van de vrouw overigens niets over giften aan goede doelen. Misschien een goed voornemen voor de vrouw.

2019, een nieuw jaar met nieuwe kansen. Wijsheid komt kennelijk niet met de jaren. Je kunt er wel zelf mee aan de slag. Hoe? ”Recht doen” is niet alleen iets voor rechters. Het is iets voor iedereen. En nee, dat zijn niet twee inhoudsloze woorden die je moet opschrijven. Je moet het gewoon doen. Dit jaar.

De auteur is advocaat bij Bouter Advocatuur in Barneveld.