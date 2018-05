Column: Palliatieve zorg, als je niet meer beter wordt

De laatste maanden lijkt er meer aandacht te zijn voor palliatieve zorg; zorg als je niet meer beter wordt. Het begrip en de reikwijdte van palliatieve zorg is bij veel mensen nog onbekend, maar een aantal nieuwe boeken en recent uitgezonden tv-programma’s zet aan tot denken. NRC-journalist Frederiek Weeda heeft haar persoonlijke verhaal over het sterven van haar partner in boekvorm uitgegeven en is daarmee in verschillende tv-programma’s geweest. Artsen en verpleegkundigen durven vaak niet met de patiënt te spreken over de dood, is haar ervaring. Longarts Sander de Hosson heeft zijn columns gebundeld in ”Slotcouplet” en weet met dit boek veel mensen te raken.

Het begrip ”waardig sterven”, dat tot nu toe vaak in één adem genoemd werd met de zelfgekozen dood, krijgt een bredere en diepere betekenis. Het gaat om leven tot het einde en goed afscheid kunnen nemen. De aandacht voor palliatieve zorg is daarom terecht!

De palliatieve zorg is nog een redelijk jong terrein binnen de gezondheidszorg. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben enkele pioniers het initiatief genomen om bewustwording rond het sterven in de gezondheidszorg te vergroten. De Nederlandse hospicebeweging kwam op gang, waar relatief veel verpleegkundigen bij betrokken waren, maar ook enkele artsen. Als genezing niet meer mogelijk is, is er nog wel veel mogelijk in het verlichten van lijden en het bieden van troost, was daarbij het leidende motief.

Kenmerkend voor de palliatieve zorg is de holistische kijk op de zieke. Aandacht voor de psychische en maatschappelijke impact van een ongeneeslijke ziekte gaat gepaard met de modernste inzichten op het gebied van pijn- en symptoombestrijding. Tegelijkertijd is er ruimte en zorg voor levensvragen, in de vorm van spirituele zorg.

De meeste mensen overlijden niet in een hospice, maar thuis. Het besef is gegroeid dat de palliatieve zorg voor mensen thuis net zo goed zou moeten zijn als in een hospice. Mensen sterven ook liever thuis dan in een ziekenhuis.

De palliatieve zorg aan huis, door huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorg, is nog lang niet overal even goed geregeld. Het ontbreekt op veel plekken en bij veel zorgverleners nog aan kennis en ervaring. Ook de loop van geldstromen in de gezondheidszorg maakt vanzelfsprekende samenwerking en afstemming tussen zorgverleners niet altijd mogelijk. Patiënten en hun naasten zijn daar de dupe van. Met de inzet van vrijwilligers in de palliatieve zorg zijn nog veel mensen onbekend.

Vorig najaar is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg verschenen, waar breed draagvlak voor bestaat onder zorgverleners en patiënten. Dankzij dit Kwaliteitskader hoeven we niet eindeloos met elkaar te steggelen over wat we onder palliatieve zorg verstaan. We hoeven het alleen nog maar met elkaar in praktijk te brengen.

Daarvoor zijn een paar dingen belangrijk. Allereerst samenhang en samenwerking in de palliatieve zorg, dwars door schotten en domeinen in de zorg heen, ondersteund door een passende financiering. Ten tweede zal in alle sectoren van het zorgonderwijs palliatieve zorg een plek moeten krijgen. Tot slot is bewustwording van groot belang; niet alleen onder zorgverleners, maar ook onder patiënten en hun naasten. Als je weet wat je te wachten staat op het moment dat je niet meer beter wordt, ben je beter in staat om op een goede manier afscheid te nemen van iedereen en alles wat je lief is.

Vorige week sprak ik Diane Meier. Zij heeft in de Verenigde Staten een organisatie voor palliatieve zorg opgericht. Het is bijzonder wat zij voor elkaar heeft gekregen zonder overheidssteun en hoe zij werkt met een beperkt budget en een klein team van mensen. Ze had veel waardering voor alles wat tot nu toe in Nederland ontwikkeld en georganiseerd is aan palliatieve zorg. Wel had ze vragen over het euthanasiebeleid in Nederland en een duidelijk mening: „Als arts moet je met je handelen aan de kant van het leven blijven staan!” Daarmee bedoelde ze niet dat een arts eindeloos moet doorgaan met behandelen.

In plaats van het leven actief te beëindigen draait het in de zorg rond het levenseinde om het verlichten van lijden, bestrijding van symptomen en vooral om nabijheid en troost van naasten. Zo kan er geleefd worden tot het einde en is ”waardig sterven” mogelijk.

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink is bestuurder coöperatie Palliatieve Zorg Nederland.