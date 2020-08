Column: Leunen op twee poten

Een steenwoestijn, zo kon je de openbare ruimte naast ons huis gerust noemen. Na het ophogen van de wijk een aantal jaren geleden verdween het plantsoen onder een dikke laag zand en vele stoeptegels. De grote bomen werden vervangen door jongere versies. Met het groen verdween ook een sociale ontmoetingsplek in de straat. Stenen dagen niet uit om te spelen en ouders hangen niet graag rond op een saaie stoep. Ook het klimaat rond ons huis veranderde. In de zomer werd het snikheet en waaide er een verschroeide, droge lucht.

Als ik er niet zelf getuige van was geweest, dan zou het me moeite kosten om te geloven dat het waar is: zo’n klein stukje groen, dat zoveel effect had op de omgeving. Veel mensen vinden het net zo ongelooflijk dat de mens significante invloed heeft op de huidige klimaatverandering wereldwijd. Bijbels gezien is het een beetje vreemd om aan het waarheidsgehalte ervan te twijfelen.

In Genesis beveelt God ons als bronopdracht de zorg voor Zijn schepping. De daaropvolgende zondeval toont dat onze invloed op Gods schepping vanuit deze opdracht per definitie significant en wereldomvattend is. De hele kosmos werd immers aan onze zonden onderhevig. Het ganse schepsel zucht onder onze zonden. Het lokale optreden van Adam heeft wereldomvattende consequenties.

Dé vraag in het klimaatdebat is of de mens beslissende invloed heeft op het klimaatsysteem of niet. Door deze discussie met enkel wetenschappelijke feiten te voeren, wordt er slechts op één poot geleund: het boek van de natuur. Dat is een beetje wankel. Als christen zoek ik graag stabiliteit door ook te leunen op die andere poot: Gods Woord.

Dat Woord laat een ander licht schijnen op ons handelen en het effect ervan op het klimaat. Het gaat niet in de eerste plaats om natuurkundige verbanden. Het gaat om morele verbanden van oorzaak en gevolg. Waar heeft God Zijn zegen aan verbonden en waaraan niet.

De Bijbel wijst aan dat ons morele handelen vaak mis is. De zondeval is te duiden als het volgen van onze begeerte om als God te zijn. Daarbij werd niet Gods belofte gevolgd, maar beproefden Adam en Eva hun geluk met behulp van de geschapen mogelijkheden; ze aten van de verboden vrucht. Bij het ontstaan van de Verlichting is door Descartes en anderen precies dát herhaald en gepropageerd. Het vervullen van onze begeertes staat centraal. Hét middel tot vervulling van onze begeertes is de beheersing van de (levende) materie met behulp van toegepaste wiskunde en technologie. God is daarbij overbodig. Zo kun je de Verlichting - en onze tijd als uitwerking daarvan - zien als een tweede zondeval. Net als de eerste zondeval heeft deze onmiskenbaar effect op de wereld als geheel. Met veel grotere implicaties dan wij als kleine mensen kunnen vermoeden.

Als christen moeten we ons handelen niet enkel en alleen laten bepalen door wetenschappelijk onderzoek. Het gaat ook bij het toepassen van technische systemen nog steeds om de zorgtaak die God in Genesis geeft. Zorg ik echt voor Gods schepping of ben ik toch gewoon bezig met maximalisatie van begeertes? Denk daarbij niet te klein van God, Hij heeft de wereld zo georganiseerd dat kleine acties grote impact kunnen hebben.

Met de ruimte naast ons huis kwam het helemaal goed. Een stimulerend initiatief van de gemeente om als bewoner zelf de openbare ruimte te beheren, gecombineerd met enkele initiatiefrijke buurtbewoners, deed wonderen. De steenwoestijn is veranderd in een kleine groene oase. Compleet met moestuin, waterpomp en wilgenheggetjes. Er wordt gespeeld als nooit tevoren, als buurtgenoten kennen we elkaar beter dan ooit.

Ook het klimaat is sterk verbeterd. De vogels keren langzaam terug. Het gras zorgt voor koelte en ’s avonds juicht een krekelkoor. Het onderhoud en de verzorging zijn onderling verdeeld en wegen niet op tegen de vele (onvoorziene) baten.

De auteur studeerde Sustainable Energy Technology en is docent aan de opleiding Werktuigbouwkunde op het Hoornbeeck College.