Column (Jan van Klinken): Zen

Nooit geweten, maar we leven in de Week van de Woordenschat. Dat komt mooi uit want daar wilde ik het juist over hebben, over die woordenschat. Er is een aantal woorden en uitdrukkingen onze taal binnengeslopen die nadere aandacht verdienen. Om te beginnen is daar het woordje zen. Je hoort en leest het tegenwoordig steeds meer. Mensen laten bijvoorbeeld op Facebook weten dat ze zich zen voelen.

Zen is een kindje van new age. Het is eigenlijk een vorm van meditatie waarbij de beoefenaar een steeds hoger stadium bereikt. Hij of zij is dan helemaal bevrijd van alle aardse sores. Of het werkt, dat ontstijgen aan dit ondermaanse, betwijfel ik want volgens mij blijven je eksterogen ondanks de zen gewoon steken, terwijl je ook nog steeds aanmaningen van de Belastingdienst in de brievenbus vindt.

Intussen is de betekenis van zen al aardig uitgesleten. Iemand ploft op de bank en roept uit dat ze (het is vooral een vrouwenwoord) zich lekker zen voelt. Ze heeft even helemaal niets aan haar hoofd en geniet ongestoord van een kop koffie.

Nog zo eentje: je rust pakken. Vroeger zeiden we: Doe maar even rustig aan. Nu zeggen ze: Pak even je rust. Ik heb dan de neiging om te zeggen: Ik kijk even of ik haar kan vinden. Maar de uitdrukking is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld.

Wat zeker niet in het rijtje mag ontbreken, is de bubbel. U bent nu dit stukje aan het lezen, terwijl er misschien wel kinderen om u heen jengelen. Of uw wederhelft praat tegen u, maar u bent onverstoorbaar. U zit in uw bubbel. Prima, zou ik zeggen, maar de CU-politicus die pas sprak tijdens de residentiepauzedienst in Den Haag dacht daar duidelijk anders over. Die riep christenen op om uit hun bubbel te komen. Vond ik wel mooi bedacht, al hoor ik nog niet direct van de kansel weerklinken: „Gemeente, kom toch eens uit uw bubbel.” Kwestie van tijd wellicht.

Quality time hoort ook helemaal thuis in dit rijtje. Het betekent zoiets als momenten van kwaliteit. Vooral mensen die het ontzettend druk hebben, gebruiken het woord. Die zijn bijvoorbeeld ’s avonds nog net op tijd thuis om het leuk te hebben met de kinderen. Als een collega belt met een vraag over het werk, zegt hij of zij: „Ik heb nu quality time met de kids.” Klinkt echt cool vergeleken bij: „Ik praat even met de kinderen.”

Wat dacht u van ”in je kracht staan”? Is ook heel populair. Het kan alleen als je in contact met jezelf staat. Ik heb het zelf ook geprobeerd en ik voelde me echt helemaal zen.