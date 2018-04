Column (Jan van Klinken): Opleuken werd nationale plaag

Oud-medewerkers van de Rabobank wreven zich de ogen uit toen ze dezer dagen de uitnodiging voor het jaarlijkse uitstapje van de mat raapten. Tot nu toe was dat uitstapje van gangbare aard. Daarbij was het wel zo dat er steeds meer op het budget werd beknibbeld. Maar vooruit, het bleef toch een aardige geste van de oud-werkgever. Ze waren de oudgedienden niet vergeten.

Maar wat er dit jaar in het hoofd van de organisatoren was geslopen, was toch best wel bijzonder. Eerst dacht menigeen aan een verlate 1 aprilgrap. Het is de bedoeling, zo valt uit de uitnodiging op te maken, dat de ex-werknemers hun zondagse kledij in de kast laten en verkleed ten tonele verschijnen. Ze mogen alles aantrekken wat ze maar willen, als het maar tot een gekostumeerd bal leidt. Want er gaat wel gedanst worden. Ja, met de Rabobank kun je lachen. De Rabobank is immers een bank met ideeën, niet alleen goede maar ook slechte.

Intussen heeft het afzeggingen geregend. Het aantal deelnemers blijkt minimaal te zijn. Gek hè, hoe zou dat toch komen? Zelf zou ik het trouwens wel weten. Ik zou me uitdossen als een corpulente heer met enorme zakken in zijn broek, tot de rand toe gevuld met bankbiljetten en ontslagbrieven.

Iemand bij de bank heeft ongetwijfeld bedacht dat die jaarlijkse uitjes een gezapige bedoening waren. Dat de deelnemers daar anders over denken, doet niet ter zake. De uitjes moesten worden opgeleukt.

Dat opleuken is een nationale plaag geworden. Zelfs begrafenissen ontkomen er niet aan, zo ondervond ik. Het betrof een vrouw die ik goed had gekend. De kerkdienst was stijlvol, dat zeker. Daarentegen was er na de begrafenis een bijeenkomst die in een wat jolige sfeer verliep en waar een glas champagne werd geheven om op die wijze een toast uit te brengen op de overledene. Ik had het nog niet eerder meegemaakt, maar het schijnt intussen een wijdverbreid ritueel te zijn geworden. Wat vooral opvalt, is dat de dood als een soort vriend wordt beschouwd in plaats van de laatste vijand. Hoe moet dat, vroeg ik me af, als de overledene een kind van drie is?

Wat dacht u trouwens van het opleuken van verjaardagspartijen? In mijn tijd deden we verstoppertje, aten we pannenkoeken en trokken we belletje. Ik geef meteen toe dat het anno 2018 niet opwindend is, maar wij vermaakten ons kostelijk. Nu moet je minstens naar de dierentuin of naar Piratenland, wil je als ouders geen modderfiguur slaan. En het moet steeds gekker. Nou ja, als de ideeën zijn uitgeput, kun je altijd nog de Rabobank bellen.