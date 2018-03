Column (Jan van Klinken): Gebedsgenezing

Hij heet Albert Bos en hij kon zonder krukken niet meer lopen. Al een jaar of vier had hij voortdurend pijn. In februari bezocht Albert een dienst van voorganger Martin Koornstra in zijn woonplaats Urk. Die sprak in Jezus’ naam genezing uit. En warempel, Albert liep weer. De pijn was verdwenen en het had er alle schijn van dat zijn krukken naar de rommelzolder konden verhuizen. Iedereen was in opperste verrukking.

Het leek een fantastisch staaltje gebedsgenezing. Wie dacht niet aan de ernstig zieke Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die een dienst van de bekende Jan Zijlstra bijwoonde en volkomen genezen huiswaarts keerde?

Helaas is er een belangrijk verschil tussen die twee. Janneke Vlot is voorgoed genezen, bij Albert Bos keerde een deel van de klachten vrij snel terug. Dat bracht begrijpelijkerwijs nogal wat verwarring teweeg. God deed toch geen half werk? En: bestaat gebedsgenezing eigenlijk wel?

Wie hierin wellicht duidelijkheid kan verschaffen, is de Bleskensgraafse huisarts Dick Kruithof. Hij is bezig op dit onderwerp te promoveren. Van de vijftien door hem en zijn team opgespoorde gevallen heeft hij er vier overgehouden, onder wie zijn dorpsgenoot Janneke Vlot.

Een voorlopige conclusie is dat die ‘harde’ genezingen vooral in evangelische kringen plaatshebben. Dat blijft toch apart. Zou God de reformatorische kerken overslaan?

Ik maak het nog moeilijker. Ook buiten het kerkelijk domein gebeuren wonderbaarlijke genezingen. Om een voorbeeld te noemen: in de jaren negentig sprak ik een man die tijdens een sessie van de niet-religieuze genezeres Jomanda was opgestaan uit zijn rolstoel en veertien dagen had kunnen lopen. Medisch was dat onverklaarbaar. Na die periode had hij zijn rolstoel overigens weer hard nodig.

Het zit tussen de oren, zal een buitenstaander denken. Het geval van Janneke Vlot laat zien dat dat niet klopt, in ieder geval niet bij haar. In het ziekenhuis is objectief vastgesteld dat haar zenuwbanen aantoonbaar zijn hersteld van een ziekte waar geen regulier kruid tegen gewassen is.

Aan de andere kant is het wel typisch dat het gros van de (vermeende) genezingen betrekking heeft op de motoriek. Dat is opmerkelijk. Als het van God is, kan Hij toch net zo goed kankerpatiënten genezen? Iemand die zich binnen mijn schootsveld bevindt, gelooft om die reden niet in gebedsgenezing. Hij heeft een kunstbeen. Pas als zijn been is aangegroeid, gaat hij overstag.

Moeilijk allemaal. Ik vermoed dat we ons bevinden op het terrein van de wisselwerking tussen lichaam en geest. Daar weten we met z’n allen vrijwel niets van. Pas als daarin verandering komt, zullen we deze dingen misschien beter gaan begrijpen. Maar wie weet verrast Kruithof ons nog.