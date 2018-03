Column (Jan van Klinken): Denk na

Burgemeester Krikke van Den Haag werd beroofd van haar handtasje, toen ze op een avond uit de tram stapte. Uit het bericht dat eind vorige week in de media verscheen, bleek dat het voorval begin maart plaatshad. Gek, waarom moesten we daar drie weken op wachten? Zouden de media het verzwegen hebben omdat de burgemeester in de Schilderswijk beroofd was? Zoals bekend is dat een sterk verkleurde buurt. En zou dan dit negatieve nieuws bewust stil zijn gehouden?

Ik kon het nauwelijks geloven en het was ook niet zo. Het was Krikke zelf die de beroving achter had gehouden. Of daar nog een politiek correcte afweging aan vooraf was gegaan, zullen we wel nooit weten. Het was uiteindelijk RTL Nieuws dat de primeur had.

Ik ken mensen die achter elke scheve lantaarnpaal een links complot vermoeden. Die zullen in het geval van de burgermoederlijke beroving luidkeels ach en wee hebben geroepen. Als dan de waarheid aan het licht komt, hoor je hen niet meer. Of ze hebben een onnavolgbare redenering waarom ze toch gelijk hadden. Heel fout allemaal. Het leidt alleen maar tot nodeloze stemmingmakerij en onterechte verdachtmakingen.

Toch twijfel ik zo af en toe. Iemand vertelde me dezer dagen dat blanke boeren in Zuid-Afrika massaal naar Zambia willen verhuizen omdat hun boerderijen onteigend dreigen te worden. Volgens mijn zegsman was Zambia een oase van rust, waar blanken geen strobreed in de weg wordt gelegd en waar zelfs een blanke man tot president was gekozen. Het blijkt bij navraag in grote lijnen te kloppen. Waarom hebben de grote media met hun net van correspondenten me dat nooit verteld? Positief nieuws over blanken, zou dat echt het heikele punt zijn geweest?

Diezelfde twijfel bekroop me toen ik in de verkiezingskranten op zoek ging naar nieuws over DENK. Wat me opviel, was de welwillende toon. Alsof het om een fatsoenlijke club gaat die zijn plekje onder het waterige Hollandse zonnetje volkomen verdient. Alleen De Telegraaf pakte stevig uit. Een columniste van die krant had het over ”ploerten” en ”straattuig”. Ook waarschuwde ze voor de opmars van de politieke islam. Nogal grote woorden, moet ik zeggen. Het is zeker niet zo dat Erdogan en zijn trawanten sluipenderwijs bezig zijn hier de macht over te nemen. Maar ”verfoeilijk” lijkt me wat DENK betreft zeker een gepaste kwalificatie. Neem alleen maar in gedachten dat DENK-leider Kuzu filmpjes van Turkse Kamerleden naar Ankara stuurde, nadat ze voor de motie over de Armeense genocide hadden gestemd. Waar lijkt dat gedrag op? Denk na, ga pakweg tachtig jaar terug in de tijd, en je weet ’t.