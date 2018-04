Column (Jan van Klinken): De ouderen krijgen de schuld

’t Is de schuld van ’t kapitaal, zongen socialisten in de tijd dat arbeiders daar nog in trapten. Nu zou niemand dat nog durven beweren. Het is ook niet nodig want we hebben een andere zondebok gevonden: de ouderen. Met enige regelmaat komen er berichten langs dat het allemaal aan de oudjes ligt. Die veroorzaken niets dan narigheid.

Neem de woningmarkt. Die zit volgens de jongste berichten in het slot. De vraag naar betaalbare woningen neemt torenhoge vormen aan, terwijl er veel te weinig nieuwbouw gepleegd wordt. Grote schuldigen: de ouderen. Veel ouderen houden eengezinswoningen bezet, waardoor jonge gezinnen niet kunnen doorstromen en starters tevergeefs op jacht zijn naar een liefdesnestje van hout en steen. Het stond er nog net niet bij in de krant, maar het was kennelijk de bedoeling dat je als lezer dacht: Schandalig, kunnen die lui niet opkrassen?

Lees ook wat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) zei. „Senioren zoeken iets wat er niet is: luxe appartementen of bungalows met een klein tuintje.” En: „Zij blijven dan maar zitten in hun eengezinswoning, soms zelfs alleen.” Het moet op zijn lippen hebben gelegen om te pleiten voor een inspectie die de huizen langsgaat om te kijken hoeveel personen zich achter de voordeur ophouden.

Was dat het enige, dan was het nog te verdragen. Maar volgens de jongste berichten rijzen de kosten van de zorg momenteel de pan uit. En wie veroorzaken al die kosten? Wie anders dan de ouderen? Weliswaar niet als enigen, maar zij doen toch een flinke duit in het zakje. Als het kabinet niet rigoureus ingrijpt, stijgen de zorgkosten gedurende deze regeerperiode met 18 miljard euro. Gevolg: de zorgpremies die we maandelijks moeten betalen, bereiken eenzame hoogtes.

De politiek steekt nog even de kop in het zand. Men rekent erop dat de zorgverzekeraars de zorg betaalbaar houden door goede afspraken te maken met zorgaanbieders. Nou ja, noem het maar goede afspraken dat je zelf moet bijbetalen als je in een ziekenhuis behandeld wilt worden waarmee jouw verzekeraar toevallig geen contract heeft.

Maar goed, de hoge zorgkosten hebben onmiskenbaar te maken met de vergrijzing. We weten al tientallen jaren dat die eraan zat te komen. Toen ik nog maar net krant kon lezen –en dat is héél lang geleden– werd al door de Haagse rekenmeesters voorspeld dat er in de 21e eeuw een grijze golf zat aan te komen. En nu blijkt dat zomaar te gebeuren. Het is toch wat met die bejaarden. Je moet het maar durven om je aan de prognoses te houden en ook nog eens steeds ouder te worden.