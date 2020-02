Column (ds. J. Belder): Voor je het weet sta je schuldig aan moord

De tranen van de Excelsiorspeler Ahmad Mendes Moreira deden de emmer overlopen. Tijdens een voetbalwedstrijd vorig jaar november gierden gevarieerde scheldkanonnades en verwensingen door het stadion in Den Bosch in de richting van de donkere speler met West-Afrikaanse wortels. Dat alles begeleid door oerwoudgeluiden. Verbroedert of verloedert sport?

Het voorval in Den Bosch veroorzaakte een berg rumoer en leidde tot Kamervragen. Een parlementslid noemde in die tijd op Twitter een EO-medewerker ”valse christenhond”. Maar dit terzijde.

Met genoemd voetbalincident was de maat vol voor KNVB en kabinet. Het Rijk besloot maar liefst 14 miljoen euro uit te trekken voor een plan van aanpak en uitvoering. Er moet bewustwording plaatsvinden door middel van campagnes en programma’s. Te beginnen bij de jeugd. Gaat men naar de ouders of maar weer naar de scholen?

Merkwaardig is het omslagpunt. Eerder al scandeerden hele stadions verwensingen aan het adres van Joden. „Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.” Maar dat was natuurlijk niet persoonlijk bedoeld, aldus deskundigen.

Het plan van aanpak is inmiddels gepresenteerd. Door vier witte heren. Dat gaf nieuw tumult. De voorzitter van de Europese antidiscriminatieorganisatie sprak van een paar grijze duiven. Dat konden de kleurloze heren (wit of blank mag niet meer) in hun zak steken.

Schelden en beledigen is een ernstig probleem in de samenleving. Een jochie van nog geen 10 slingerde een ander jochie het woord homo in zijn gezicht. Digitaal worden anderen met duivels vermaak en venijn de meest verschrikkelijk ziekten toegewenst. Voor veel mensen net zo normaal als ademhalen.

Recent ontstond er ophef over een voor Chinezen beledigend carnavalslied. Het coronavirus, dat steeds wilder om zich heenslaat, wordt in dat nummer aan ”stinkchinezen” en Chinees eten verbonden. Nederlanders met een Chinese achtergrond sloegen gelijk van zich af. „Wij zijn geen virussen. En ook geen spleetoog.” De bedenker van het lied ging diep door het stof. Nadenken voordat je je mond opendoet, is beter.

Alles wat afwijkt van onze norm en buiten onze bubbel valt, is vreemd. Ook (orthodoxe) christenen weten daarvan.

Scheldwoord en moord liggen in elkaars verlengde, waarschuwde Jezus (Matth. 5:22). Wie gelooft dat nog? En heeft Hij ook niet gezegd (zoals Luther vrij vertaalde): „Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”? (Luk. 6:31) Voor je het weet sta je schuldig aan moord.