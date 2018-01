Column (ds. J. Belder): Vogelen

Zaterdag was het zover: de Nationale Vogeltelling. Een idee van Vogelbescherming Nederland. Dit jaar voor de vijftiende keer. Zo’n 60.000 vogelliefhebbers turven een halfuur lang wat in hun tuin huppelt of op het balkon landt. De telling resulteert in een verspreidingskaart en geeft informatie over teruggang of aanwas van de vogelstand in onze geasfalteerde samenleving.

Onze omgeving is bepaald niet vogelonvriendelijk. Onze tuin is mede daardoor een klein vogelparadijs, een lusthof en oase voor een deel van de avifauna. We observeren en registreren dagelijks, maar geven niets door. Kwestie van luiheid en gemakzucht.

In onze buurt houdt niemand katten. Daarom ben ik ten hoogste verbaasd wanneer een weldoorvoed kattenbeest met schommelende pas de tuin binnenslentert. Een merel drukt op de alarmbel en iedereen en alles stuift weg.

De kater kijkt me met een paar lodderogen aan, om vervolgens quasi onverschillig rechtsomkeert te maken. Dit wordt zijn jachtterrein dus niet. Er schijnen in dit land zo’n 3,5 miljoen katten rond te stappen. Samen doden ze jaarlijks 100 miljoen vogels. Daar valt nauwelijks nog tegen op te broeden. Voed uw kat op.

Ondertussen is de rust teruggekeerd in ons vogelrestaurant. Een groene specht peurt een vet feestmaal uit buurmans gazon. Een bonte specht stopt zijn timmeractiviteiten en hangt even later aan een vetbol. Wordt hij vegetariër? Is dit evolutie? Na hem is de beurt aan de boomklever. De winterkoning verschijnt, een Turkse tortel. Een roodborst stapt in bad.

Vinken en mezen in soorten laten zich spotten. Gelukkig. Het voorjaar van 2017 was ongunstig voor de mezenpopulatie. Te koud en te nat. Het moordende Usutuvirus, dat een ware slachting aanricht onder de merels, heeft hier kennelijk nog niet toegeslagen. Of worden ze immuun? Brutaal zijn ze wel. Ze claimen de tuin alsof die eettafel uitsluitend voor hen is gereserveerd. Er is dan ook dagelijks gekissebis over vermeende rechten. Net de mensenwereld.

Dit jaar geen pindakaas. Daar wordt palmolie voor gebruikt, afkomstig van plantages waarvoor tropisch regenwoud moet wijken. Biologische pindakaas is een verantwoord alternatief, wordt beweerd. Aan dat alternatief kwamen we niet meer toe. Het vogelleven is er niet minder gevarieerd om.

’s Middags aan tafel lezen we Psalm 104. De dichter is verwonderd over Gods mooie schepping. Ooit hadden wij buren afkomstig uit Amsterdam, de jongens kenden slechts twee soorten vogels: sèzen en drèfsèzen. Ga samen met uw kinderen vogelen en verwonder u over wat God geschapen heeft, net als die psalmdichter van 104.