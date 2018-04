Column (ds. J. Belder): Paasmijmering

In de Goede Vrijdageditie plaatste Trouw twee foto’s naast elkaar. Een impressie van The Passion naast ”De kruisiging” van schilder Abraham Bloemaert uit 1629. Het werd onlangs gerestaureerd en is nu weer te zien in het Utrechtse Museum Catharijneconvent.

Duizenden liepen Witte Donderdagavond in de Amsterdamse Bijlmer achter een megakruis aan. Of maakten het spektakel van de zijlijn mee. De televisiebazen telden 3,1 miljoen kijkers. Ik zag fragmenten en ervoer opnieuw een vervreemdingsproces. Is The Passion een evangelisatieproject of puur amusement? Het thema was: ”Jezus ziet jou”. Jij mag er zijn. Het is inmiddels bekend dat de acteurs niet per se iets met Christus en het Evangelie hoeven te hebben. Maar hoe overtuigend is de boodschap van Zijn lijden en sterven als het jou zelf niets zegt? Dan speel je slechts je rol. En dan heb ik het nog niet eens over de muziek, de flinterdunne verhaallijn en verdere vormgeving. Wat bindt? De Christus der Schriften, of de sfeer, de muziek en het samenzijn?

Nu dat schilderij van Bloemaert. Tien jaar lag het in het museumdepot. Vrij prominent had het gehangen op een centrale plaats. Je kon er eigenlijk niet omheen. Dat ergerde sommige bezoekers. Te bloedig, te heftig, te rooms. De toenmalige directie verbande Bloemaert daarop naar de kelder.

Enkele dagen geleden bekende een theoloog –ook in Trouw– afscheid te hebben genomen van de klassieke lijdensliederen. Dat had te maken met het daarin aangehangen mens- en Godsbeeld. Uiteindelijk met die zalige ruil waar Luther niet over uitgewonderd kwam.

Een nieuwe duiding van Golgotha leidt echter onherroepelijk tot een wending van de paasboodschap. Voor de kersverse nieuwe voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Van Meggelen, is Pasen feest van bevrijding. „Na een periode van crisis mag je opnieuw beginnen.” In de radioreclamespotjes van de remonstranten in de week voorafgaand aan Pasen werd de boodschap nog veel meer in het menselijke vlak getrokken. Het is kennelijk niet meer van deze tijd om te vragen of we in Jezus’ dood onze eigen dood zagen en in Zijn oordeel ons oordeel. Het zijn zomaar wat vragen, opgeroepen door de actualiteit, The Passion en ”De kruisiging” van Bloemaert.

Wat weet Nederland nu meer van Pasen dan daarvoor? Past het niet allemaal probleemloos in het proces van secularisatie, dat zich niet alleen voltrekt buiten de kerken, maar ook daarbinnen? Ook al rekenen ze zich tot de erflaters van de Reformatie. „Wat troost ons de opstanding van Christus uit de doden” (zondag 17)? Zijn wij paaskinderen? Zo niet, dan...