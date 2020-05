Column (ds. J. Belder): Paardenrace

Coronaregels worden versoepeld. Basisscholen gingen weer open. Winkels en musea idem. Dierentuinen volgen. Alles onder strikte voorwaarden. Trein, bus en tram zijn beperkt beschikbaar. Alleen voor vitale beroepen en noodzakelijke reizen. Hoe openbaar is openbaar? Dus rijden we binnenkort weer volop file en blijven 65-plussers thuis. Of schaf een motor aan. Minister Van Nieuwenhuizen voelt daar wel voor. Koop zo’n herriekreng, mijd doorgaande wegen en terroriseer secundaire wegen.

De Amsterdamse afdeling van de antidiscriminatiepartij D66 wilde dat de horeca senioren zou weigeren. Jong en vitaal eerst, dan de oude meuk. Radiopresentator Jort Kelder, expert in het ‘bloed-onder-iemands-nagels-vandaan-halen’, ziet de hele economie aan gort gaan om obese, doorgerookte bejaarden nog twee jaar extra levenstijd te geven.

Onvrede, irritaties en wrevel groeien. Binnen en buiten de landsgrenzen. Moeten wij EU-landen helpen die uitblinken in financieel wanbeheer en enorme staatsschulden hebben? Is solidariteit onbegrensd? Corona zorgt voor wereldwijde spanningen. Nu de economische gevolgen dagelijks groter worden en hyperinflatie dreigt, is het zoeken naar de zondebok. Steeg die op van een Aziatische beestenmarkt? Of fladderde die uit het raam van een Chinees lab waar men gezellige stofjes maakt, handig voor oorlogsdoeleinden?

Dat Covid-19 een pandemie werd, is verklaarbaar, gezien ons eindeloze, onrustige fladderen van oord naar oord. Maar waarom het virus het ene land wel treft en het andere niet of nauwelijks, tart iedere logica. Volgt in het kielzog van dit vale paard van ziekte en dood het zwarte paard van de honger? En het rode van oorlogen? (Openbaring 6.) Pessimisten voorzien megavoedseltekorten en toenemend geweld. Zullen de aardbewoners tot God vluchten? Openbaring 9 ziet ze doordraven als paarden met oogkleppen op.

Op dit moment maakt het coronavirus een uitgebluste indruk. Het openbare leven bloeit weer op. Maar onze kerkgebouwen staan er nog steeds ontheemd bij. Gaan de deuren per 1 juli weer open voor maximaal 100 personen? En –evenals de voetbalstadions– volledig zodra er een coronavaccin beschikbaar is? Wanneer is dat? En wie mag er tot die tijd wel komen en wie niet? Hoe openbaar zijn openbare erediensten nog? We hadden het kerkelijk samen goed voor elkaar. En nu dit! Amos zou zeggen: „Is er een ramp in de kerk die de Heere niet bewerkt?” En had Petrus het niet over het oordeel dat begint bij het huis van God? En wat doe ik met die wetenschap?