Column (Ds. J. Belder): Oorlogskinderen

Beelden spreken en de een zijn dood is de ander zijn brood. Beide uitdrukkingen zijn waar. Zeker als het gaat over Jemen. De media confronteren ons met beelden van uitgehongerde kinderen. Met beelden kun je manipuleren. Maar in dit geval valt er weinig of niets te manipuleren. De situatie is meer dan schrijnend. Volwassen mensen vechten hun vetes uit over de hoofden van uitgemergelde kinderlijfjes. Net als in Zuid-Sudan, Congo en Nigeria. Ruim 800 miljoen mensen in deze wereld gaan dagelijks met een lege maag naar bed. Niet omdat er geen eten is, maar vanwege rampen en conflicten. Een derde van de wereldvoedselproductie gaat verloren en wordt weggegooid. In Nederland voor circa 150 euro per inwoner. „Leer ons voor overdaad ons wachten, dat w’ ons gedragen zoals ’t behoort...”

De een zijn dood is de ander zijn brood. Gewapende conflicten zijn gouden tijden voor de wapenhandel. Er gingen vorig jaar alleen al 12 miljard kogels over de toonbank. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje zijn de hofleveranciers van Saudi-Arabië, betrokken in het conflict in Jemen. Behalve moordwapens leveren zij ook logistieke hulp en denken mee over geschikte doelen. Waarom niet alles op alles gezet om de kijvende partijen om de tafel te krijgen? Die boodschap kwam afgelopen week eindelijk vanuit de VS. Er zijn echter wel enkele mitsen en maren. De helft van de Amerikaanse wapenexport gaat naar het Midden-Oosten. Trump „behoudt liever een miljoen banen” en wil naar een andere oplossing zoeken. Welke?

Breng niet alleen zo snel mogelijk de vechtersbazen en oorlogshitsers om de tafel, maar zet daar vooral ook de foto’s van kinderen op. Het liefst de kinderen van de krijgsheren zelf. Ook een prima strategie bij scheidingen, vooral bij vechtscheidingen. Misschien is het de oplossing voor het stoppen van deze onvoorstelbare, duivelse idiotie. Het aantal kinderen dat in Jemen gevaar loopt te verhongeren en bewust doelwit van agressie is, dreigt 5 miljoen te worden. Een hele generatie. En dat door de honger van volwassenen naar wapens. Zonder wapenen geen oorlog.

Donkere, duistere machten zijn aan zet in het Midden-Oosten en Afrika. Er is sprake van ontmenselijkte mensen. Van leerscholen van het kwaad. Van draaikolken van geweld. Er wordt dagelijks huiveringwekkende onheilsgeschiedenis geschreven.

Op Golgotha is de spiraal van geweld gebroken. Daar is de victorie begonnen. Waar Christus Zijn voet plant wordt heilsgeschiedenis geschreven. Heel het leven wordt een ononderbroken dank- en biddag. „Uw Koninkrijk kome.”

En zalig de vredestichters.