Column (ds. J. Belder): Nederland narcostaat

File op de A12. We verlieten de snelweg en dachten binnendoor thuis te komen. Maar toen was de weg afgesloten. Dump van drugsafval. In de verte mensen in kunststof wegwerpoveralls, met laarzen en handschoenen aan. De gezichten verborgen achter volgelaatsmaskers. „Vast protocol”, zei de man die de spaarzame automobilist tegenhield. Er lagen vaten met zoutzuur en zwavel. Gifdampen en ontploffingsgevaar bedreigden de opruimers.

Een Brabantse boswachter zegt wekelijks tussen de 5 en de 25 dumpingen in zijn werkgebied aan te treffen. Afval van hennepteelt en xtc-productie. Een nog groter deel verdwijnt in riool en oppervlaktewater. Wat deert het criminelen dat grondwaterwinning en volksgezondheid in gevaar komen?

Onderzoek van de Politieacademie, ”Waar een klein land groot in kan zijn” (2018), vermoedt een omzet van 18,9 miljard euro (straatwaarde) aan xtc en amfetamine. Het gros daarvan wordt geëxporteerd. Wij hebben de reputatie een belangrijk productieland te zijn, met een ideaal vestigingsklimaat voor drugscriminelen. Genoemd rapport noemt de pakkans klein en de strafmaat idem.

Minister Grapperhaus roemde vorig jaar februari in Trouw nog de succesvolle bestrijding van de georganiseerde misdaad, waaronder de drugshandel. Enkele dagen later kopte de NRC: ””Narcostaat” Nederland groeit bijna ongehinderd”. Cynisch werd er geschreven over de tolerante houding van de overheid, waardoor ons land kon uitgroeien tot de wietschuur en pillenfabriek van Europa. „We hebben te weinig menskracht, geld en deskundigheid”, aldus politievakbond NPB diezelfde maand. „Tachtig procent van alle aangiften en meldingen van criminaliteit blijft op de plank liggen.” Dus ook die twee aangiften van inbraak in onze Dordtse pastorie, dacht ik. „We hebben andere prioriteiten”, zei de agent toen. „Het zijn gebruikers, snuivers, slikkers, op zoek naar geld.” Daar begint het dus. Gebruikers creëren het aanbod. En afnemers bevinden zich in alle lagen van de bevolking. Hoe snel ben je onderdeel van een crimineel systeem?

Vorig jaar voelden de grootste politieke partijen in Amsterdam nog niets voor strenger drugsbeleid. Liever het gedoogbeleid uitbreiden naar xtc.

En toen viel dat fatale schot. De zoveelste liquidatie. Dit keer een advocaat. De minister-president sprak van „een aanval op de rechtsstaat” en verklaarde de onderwereld de oorlog. Eindelijk dan. Of is de onderwereld daarvoor al te ver de bovenwereld ingetrokken?