Column (ds. J. Belder): Nashvilleheisa

Met verbazing volg ik de reacties op het Nashvilledocument. Tolerante burgers in Gorkum dreigden met amok als dr. Klaassen zondag in hun stad zou preken. Elders was er politiebewaking rond kerkgebouwen. In Amersfoort stond een roze opblaaskerk. Trouwcolumnist Ephimenco zag een kudde olifanten achter een mug met zwarte kousen (de orthodoxen) aanjagen.

Er is een open zenuw geraakt; de duivel op zijn staart getrapt. Had het RD Nashville voor kennisgeving aangenomen, zouden die slapende vechthonden dan ook ontwaakt zijn? Nu waren regenboogvlaggen niet aan te slepen. Ruimdenkende kerkvorsten en godgeleerden kozen eieren voor hun geld en knuffelden de LHBTIQ-plus-gemeenschap bijna dood. SGP-bestuurders volgden. Geen gesloten gelederen. Daar stond hun Kees in zijn hemd. In Amsterdam brandde burgemeester Halsema haar vingers voor geen prijs aan een boerkaverbod, maar trommelde wel haastig de LHBTIQ-garde bijeen voor een fotosessie rond het homomonument. Sneue vertoning. Toen in 1993 de Algemene wet gelijke behandeling door het parlement moest, dreigde minister Dales Kamerleden die de homoseksuele moraal afwezen voortaan te negeren. Zij kan vandaag rekenen op veel sympathie.

Dat er bakens grondig zijn verzet is een feit. We varen op een ander moreel kompas dan een halve eeuw terug. ”De dood van God” (Nietzsche) wordt luidruchtig gevierd. Schepper werd ”Toeval”. Schepping oersoep. Voor mijn moraal ben ik aangewezen op mezelf, op humanistische filosofen of heidense moralisten uit een grijs verleden. Noem legalisering van abortus en euthanasie geen lagere mensbeschouwing of waardevermindering van het individu! Leg nooit een verband met nazipraktijken. En waarom mogen twee volwassen bloedverwanten –neef en nicht, moeder en zoon– met wederzijdse instemming de liefde niet samen vieren? Er zijn nog veel taboes te slechten.

Laten de kerken niet alleen roepen dat God liefde is, maar ook uitleggen dat Hij ”leefregels” gaf, ons ten goede. Vertel dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Mannelijk en vrouwelijk. Een scheppingsgegeven waar de genderideologie hard mee botst. Maar kerken die uit angst voor dreigementen halve waarheden verkondigen, zijn niet alleen onbarmhartig maar zullen ook verder leegbloeden. Ze bieden geen veilige plaats voor mensen die worstelen met hun seksuele voorkeur of geboren zijn met kenmerken van beide geslachten. Laten wij om Gods wil dan maar gehouden worden voor onmenselijke idioten. Het is maar in wiens gezelschap je gezien wilt worden. En nu op naar de volgende hype.