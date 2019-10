Column (ds. J. Belder): Krijgsrumoer

Wij waren onlangs thuis bij de Duitse ex-keizer Wilhelm II in Doorn. We doorliepen het kasteel dat hij na zijn afzetting en verbanning tot zijn dood in 1941 bewoonde. Een foto trok onze aandacht. Leden van Europese koningshuizen vreedzaam bijeen als ’s keizers dochter huwt. Een jaar later bevechten ze elkaar op leven en dood, miljoenen levens vernietigend.

Een krappe eeuw later wordt de wereld nog steeds beheerst door machtswellustige mannen (!), die regelmatig bij elkaar op de thee gaan en even zo vaak met elkaar op de koffie komen. Ze heten Trump en Xi Jinping, Erdogan en Poetin, Assad en Kim Jong-un. Ego’s met ziekelijke zelfoverschatting. China’s Xi wil als god vereerd worden en Erdogan bouwde een presidentieel onderkomen voor zichzelf, vijftig keer groter dan het Witte Huis. Trump vroeg weer aandacht voor Trump met zijn 7 oktobertweet, een lofzang op eigen grote en ongeëvenaarde wijsheid („unmatched wisdom”). Doet een ander het niet, dan doe je het maar zelf! Steeds herhalen dat jij een stabiel genie („very stable genius”) bent. Nebukadnezars zijn er nog steeds. In klein- en grootformaat. In luxe- en pocketuitvoering. Hoog te paard gezeten, maar wie weet met welke angsten. Elk moment kun je vermoord worden door het volk dat je in heers- en eerzucht vertreedt.

Afgelopen week leidde Trumps ongeëvenaarde wijsheid tot het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië. Daarmee werden de Koerden aan hun lot overgelaten. Ze hielpen ons ook niet in de Tweede Wereldoorlog, twitterde provocateur Trump. Inderdaad. Ook niet tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Erdogan rook zijn kansen en trok Syrië binnen. En de wereld... kijkt toe en wacht af. Bang om 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen binnen te krijgen. Bedankt, Koerdische bondgenoot, voor jullie strijd tegen IS! Bondgenoot? Wordt Erdogan een tweede Mladic en Koerdistan een nieuw Srebrenica, zoiets? God haat wie geweld liefheeft, Psalm 11. Regent het straks vuur en zwavel op Istanbul en Ankara?

Dichter bij huis ronkt het ook. Een boerenoorlog dreigt. RIVM en Binnenhof krijgen bezoek. Boze boeren komen. Niet met een janplezier, maar met brullende werkpaarden. Op D66 en PvdD na is heel Den Haag plots boerenpartij. Boerenbedrog! Dat voel je op je klompen aan.

Er is meer dan het leggen van het stikstofpuzzelstukje. De wereld is niet gediend met brallende praat en gebalde vuisten, wel met gevouwen en zegenende handen. Christenen kunnen het verschil maken. Maar dan moet je wel op Kruishoogte leven.