Column (ds. J. Belder): Krantenkoppen

De krant leeft met koppenmakers en koppensnellers. De laatste categorie is doorgaans eerder klaar dan de eerste. Een goede kop maken is een kunst apart. Zie maar eens in enkele woorden de kern van een artikel te vangen. Prikkelend en pakkend. Koppenmakers moeten de aandacht vangen van lezer en nieuwssurfer.

Sommige koppen blijven je bij, zoals deze (RD 23-1-2017) over een app die homoseksuele asielzoekers informeert over hulporganisaties die helpen bij problemen. Boven het artikel stond: ”Nieuwe app helpt gevluchte homo”. Het daaropvolgende nieuwsfeit kopte: ”Vluchten geannuleerd vanwege mist”. Tot de verbeelding spreken zeker deze twee: ”Windmolens in Drenthe splijten Tweede Kamer” (7-2-2017) en ”Sneeuw wijst politie op wietplantages” (13-2-2017). En wat te denken van: ”Chauffeur Fortuyn grootste in Tilburg” (22-3-2018).

De kop boven een artikel in Trouw (15-8-2017) luidde: ”Honger de wereld uit met kweekvis”. Wat? Gaan we met vis de wereld uithongeren? Een kop in De Telegraaf prikkelde behalve de fantasie ook de lachspieren: ”Elektrische auto in de lift (5-2-2018). Je ziet het voor je. Trouw schreef op 21-11-2017: ”Opnieuw lekkende agent opgepakt. Ja, wat moet je daar nu van denken? Dat geldt ook van deze kop uit Trouw (26-7-2017): ”Chinese opgepakt na vernieling 54 violen. Gelukkig betrof het niet een voorjaarsincident, waarbij de gedachten al snel richting Keukenhof gaan. Op 28-11-2016 kopte deze krant: ”Inval sauna Roermond wegens witwassen”. Verboden zeep? Trouw schreef op 31 maart: ”Luchtvaartsector boos over plafond”. Is ook heel lastig als je op wilt stijgen. Diezelfde dag meldde de krant ook: ”Jan Kees de Jager renoveert Binnenhof”. Is onze eerdere minister aannemer geworden? Klusjesman? Medisch Contact kwam met het onthutsende bericht (15-11-2011): ”Ziekenhuis snijdt in personeel. Daar wil je dus niet werken.

Wie alleen koppen snelt mist veel. Neem alleen maar deze onthulling: ”Tot nu was het voor de trein een klein half uurtje lopen naar het station”… (RD 31-1-2015). Sommige koppen staan wel erg scheef. Zolang we er maar om kunnen lachen. Dat gold zeker van deze beide: ”Middelvinger heeft een staartje” en ”Vrouw van 90 helpt politie bij inbraak”. Het RD kopte (5-2-2018): ”Drank- en drugsrijder botst op politiebus. Vervoerder of gebruiker?

Er zijn ook koppen waar je je als christen voor schaamt. Daarom, omdat we onszelf, elkaar en Gods Koninkrijk er lelijk mee te kijk zetten. Zo kopte de Volkskrant vorig jaar: ”Overspel en gps-tracker in kerkrel”. NRC Handelsblad schreef: ”Ruzie in kerk verscheurt gelovig dorp. Bij zulke koppen vergaat mij alle lachen.