Column (ds. J. Belder): Horrornacht

Een asofiguur veegde ons van de weg. Het liep goed af. Nog net. Ik bevond mij als 17-jarige aan boord van het Dafje 33 van mijn predikant, een hoogstaand en beschaafd mens. „Was ik geen dominee dan werd ik nu echt boos”, mompelde hij toen we in het struikgewas bezig waren weer tot onszelf te komen.

Helaas ben ik een dominee die zo nu en dan wel boos wordt. Soms erg boos wordt. Dat gebeurt als honderden miljoenen aan zorggeld in zakken van hele en halve criminelen verdwijnen. Of als er voor een recordbedrag van meer dan 77 miljoen aan vuurwerk letterlijk de mist in gaat en tot een stikkende smog vol fijnstof verwordt. Er werd tijdens de jaarwisseling ook nog eens voor een kapitaal vernield. Auto’s, scooters, huizen en een monumentale molen gingen in vlammen op. Alleen al in Den Haag waren 608 branden, waarvan 64 meldingen van autobranden. In Arnhem eindigde een kwajongenstreek in twee doden en een x aantal zwaar gelittekende levens.

Het aantal vuurwerkslachtoffers bleef met 1300 dit jaar verder stijgen. Legaal vuurwerk was goed voor 81 procent van de letsels. Een Rotterdamse oogarts beleefde een „horrornacht” en een Amsterdamse agent waande zich in een „straatoorlog”, in een complete anarchie. Hulpverleners waren hun leven niet zeker. Minister Grapperhaus dreigde met een lik-op-stukbeleid. Maar ondanks de jarenlange reorganisatie van de politie vlot het met dat optreden nog steeds niet.

Nieuwjaarsdag knetterde de baas van de Nederlandse politie voor de radiomicrofoon: particulier vuurwerk verbieden. Nee, vond een andere studiogast, VVD-coryfee Jorritsma. Hebben onze politici misschien aandelen in de vuurwerkbranche? Zo niet, dan toch zeker boter op hun hoofd.

Jesse Klaver liep dit keer een aantal uren mee met de hulpdiensten. Laten we het voor volgend jaar tot een verplichte maatschappelijke stage maken voor iedere politicus. Zeker voor iedere vuurwerkfanaat. Niet veilig in de meldkamer zitten, maar zij aan zij met politie-, brandweer- en ambulancepersoneel. De straat op. Helpen bij de EHBO. „Geen woorden, maar daden.”

Maar er is ook goed nieuws. Ruim 60 procent van de Nederlanders wil een vuurwerkverbod voor particulieren. Tot mijn grote opluchting zitten ook GroenLinks, de Partij voor de Dieren, 50PLUS en de staatkundig gereformeerden op die lijn. Had ik anders nog wel kunnen en willen stemmen bij een volgende gelegenheid? Ik ben helemaal klaar met deze nationale waanzin. Niet alleen met vuurwerk, maar ook met politiek zonder daadkracht.