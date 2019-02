Column (ds. J. Belder): Giftig

In Alblasserdam ontsnapte zaterdag een gifwolk. Het gif was niet giftig. Dus was er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel ramen en deuren dichthouden en niets inademen, luidde het advies. Radio 1 bracht een kleine reportage vanaf de plaats delict. De brandweer „bewaterde” de bron, de tank van een truck, vertelde de reporter. Hij zag hoe de autoriteiten tevreden toekeken, allemaal gehelmd, op één na. Een gasmasker leek mij zinvoller bij zo’n rare wolk. De helmloze droeg een alpino, hoorden we. Mijn vrouw vroeg gelijk waar ik die ochtend was geweest. Niet in Alblasserdam. De wolk trok het land in. Daarna stonk het ook elders uren in de wind. Ongevaarlijk? Ik twijfel.

Eerder die week was het Wereldkankerdag. Het aantal kankerpatiënten verdubbelde in dertig jaar. „Die stijging duidt echter niet op daadwerkelijke stijging”, aldus een onderzoeker in de NRC. Bestaan er ook prijzen voor verhullend taalgebruik?!

In het rapport ”Kanker in Nederland tot 2020” wijt KWF Kankerbestrijding die sterke groei aan vooral de vergrijzing, betere diagnostiek en bevolkingsaanwas. Meer niet? Er is veel bereikt met betere aandacht voor preventie, staat er in het rapport. Verder gaat het kankerfonds zich de komende jaren inzetten voor „een rookvrije samenleving.” Wat mij betreft ook voor gifvrij.

Vorige week waren ook de Tilburgse dwangarbeiders nieuws van de dag. Lange tijd werden zij onbeschermd blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. Op straffe van verlaging of het stoppen van hun uitkering schuurden zij zich letterlijk ziek. De arbeidsinspectie keek de andere kant op. En niet alleen zij.

De winning van zeldzame metalen voor onder andere onze smartphones veroorzaakt elders complete milieurampen. En dichtbij hoeven we het tuincentrum maar binnen te lopen, waar de ”gifhoek” legio alternatieven aanreikt voor wie liever niet schrobt en wiedt. Rupsen, luizen en slakken verdwijnen samen met de vogels in een handomdraai dankzij chemicaliën. De enorme afname van insecten is niet minder bedreigend dan de opwarming van de aarde. Zonder bestuivers verhongeren we!

Via een normale portie groente en fruit krijgen we dagelijks zo’n twintig verschillende bestrijdingsmiddelen binnen, weet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Trouw, 11-11-2017). Topscoorders zijn aardbei, appel en spruit. Misschien wordt u giftig van dit geneuzel van een geitenwollensokkendominee, maar de mensheid kan weleens eerder ten onder gaan aan eigen gifcocktails dan aan stijgende zeespiegels.