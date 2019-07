Column (ds. J. Belder): Excusesfabriek

Wie naar links Nederland luistert, loopt gevaar te gaan lijden aan zelfhaat en aan een ”weg-met-ons-stemming”. Volgens het progressieve Amsterdamse college van B en W sta ook ik schuldig aan ons slavernijverleden. Wanneer wordt Mokums schandvlek met zijn koopmanshuizen, gebouwd van bloedgeld, gesloopt als daad van ”Wiedergutmachung”? Het scheepvaartmuseum schafte de besmette term ”Gouden Eeuw” al af. Soms lijkt de hoofdstedelijke elite net zo ”buiten zinnen” als de vrolijke Diemense wethouder, partijgenoot van burgemeester Halsema, die onlangs volkomen ”stoned” Amsterdam onveilig maakte.

In Wageningen eist een hoogleraar excuses van haar universiteit voor het jarenlang bevorderen van de intensieve landbouw en veehouderij. En wie krijgt die excuses dan? Enkele dagen eerder werd het koloniale terreurbewind in Nederlands-Indië ons nog eens fijntjes onder de neus gewreven. Maar echt onderzoek moet beginnen bij het begin, 350 jaar geleden, reageerde het Comité Nederlandse Ereschulden. Er zullen dus nog wel wat straatnamen en standbeelden sneuvelen. Vervolgens ging een zwartboek open met wreedheden begaan in kinder- en jeugdtehuizen van vroeger. Vooral roomsen en gereformeerden waren bloeddorstige tirannen.

Als het aan links ligt, gaan er nog heel wat beerputten open. Zijn ze er niet, dan maken we ze wel.

Niettemin vind ik het een sympathieke gedachte, dat recht zetten van de geschiedenis. Laten de Italianen maar eens buigen en betalen voor de invasie en jarenlange overheersing door Julius Caesar. Ook Egypte en Israël hebben nog een oude schuld te vereffenen uit de tijd van de slavernij. Frankrijk voor Napoleons wandaden. Spanje voor de Tachtigjarige Oorlog en het geweld van Alva en consorten. Lastiger is de kwestie van de heilige eik waar Bonifatius de bijl inzette. Wie houd je daar verantwoordelijk voor? En wie moet je compenseren? Een serieus probleem zijn de IS-kinderen. Volgens Ezechiël 18 zijn zij niet verantwoordelijk voor de misdaden van hun ouders. Maar wie denkt nog zo? Misschien het PKN-bestuur, dat er niet voor voelt om de remonstranten excuses te maken voor een ruzie van vierhonderd jaar terug, waar hun nazaten, naar eigen zeggen, nu nog dagelijks onder zuchten.

Ondertussen racen hordes maaltijdbezorgers door het land voor een hongerloon van 5,80 euro per uur, onbeschermd tegen ziekten en ongelukken. Het is het verhaal van de splinter en de balk. Wat meer morele verontwaardiging over eigentijdse misstanden zou niet misstaan!