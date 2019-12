Column (ds. J. Belder): Er wordt wat afgesold in dit land

Onze oude kinderloze tante belandde in het ziekenhuis. Een week later belde een verpleegkundige. „Mevrouw kan niet terug naar huis.” Complete verbazing bij ons. „Ligt ze in het ziekenhuis? Sinds wanneer? Waarvoor?” Foutje van de zorginstelling waar ze woont. Vergeten door te geven. Dus lag tante een week lang zonder bezoek.

Het ziekenhuis zorgde voor een observatieplaats in een verpleeghuis. Na zes weken was duidelijk dat tante 24-uurszorg nodig heeft. Maar voor ‘ons’ verpleeghuis is ze te goed. Bijkomend probleem: de desbetreffende instelling gaat op termijn dicht. Een projectontwikkelaar liet er zijn oog op vallen vanwege de aantrekkelijke, boomrijke locatie. Verkoop van het complex voorkomt dat de instelling failliet gaat. Elders huren lijkt de oplossing. Tante verlangt ondertussen naar de dood.

Er valt in de zorg nog wel wat te verbeteren. Ik heb het niet over al die hardwerkende en toegewijde krachten op de werkvloer, wel over al die stoere hervormers van de laatste jaren. Er gaat, beloofde de minister, de komende jaren veel extra geld naar de zorg. We zullen zien wat het uitwerkt.

Vermoedelijk is het dan al te laat voor de kinderen in de jeugdzorginstellingen van de Hoenderloo Groep, die vanwege „financiële wanprestatie” dreigt om te vallen. Voordat mijn mailbox weer volstroomt: dat laatste komt uit de koker van de VVD. Voor 200 kinderen moet nu op korte termijn een nieuw onderdak gevonden worden. Het gaat om jongeren met complexe meervoudige problemen. ”Herplaatsing” zal nog een hele klus worden, gezien de lange wachtlijsten overal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageerden furieus. Natuurlijk. Maar dat hadden ze beter eerder kunnen doen.

Banken worden gered, zorginstellingen vallen om.

Het aantal daklozen is sinds 2009 verdubbeld, onder jongvolwassenen verdrievoudigd. Of er relaties zijn tussen het een en het ander? Wie het weet mag het zeggen.

Intussen zat de 19-jarige Daniël Buter vier weken vast. Toen hij zich op het stadhuis van Rotterdam meldde voor een paspoort bleek hij door een opeenstapeling van vergissingen en misverstanden nooit de Nederlandse nationaliteit te hebben ontvangen. Het gemeenteloket alarmeerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die onmiddellijk in actie kwam en de wet toepaste. Dus dreigde uitzetting. Na negentien jaar. Maar regel is regel.

En tja… bij de Belastingdienst zijn roetveegambtenaren al weken bezig dossiers zwart te maken. Na mensen nu dossiers. Er wordt wat afgesold in dit land.