Column (ds. J. Belder): Bermbomen

Er vindt in dit land op grote schaal terreur plaats. Dat concludeer ik na lezing van ”Veranderend landschap”, een reis door Nederland aan de hand van oude schoolplaten. Ik verlang niet naar de maatschappelijke verhoudingen van toen, wel naar het landschap van mijn jeugd en eerder.

Vanaf de jaren zestig ging Nederland op de schop. Veel stads-, dorps- en landschappelijk schoon verdween. Verdere kaalslag dreigt, nu het kabinet besloot tot een heksenjacht op bomen. Ieder jaar komen er tientallen mensen om bij ongevallen op provinciale wegen; een veelvoud raakt gewond. Hoofdschuldigen zijn bermbomen, aldus de bewindslui. Niet roekeloos rijgedrag, vermoeidheid achter het stuur, alcohol of afgeleid worden door apparaatjes aan boord, maar bomen. Daarom: omhakken! Tot vele meters uit de wegkant. Het gaat om een veelvoud van tienduizenden van die obstakels.

De discussie woedt al jaren, maar lijkt nu te worden beslecht in het voordeel van de bomenhaters.

Vanwaar die bermbomen? Men zegt dat Napoleon ermee begon. Niet alleen om de route van A naar B te markeren, ook omdat bomen marcherende soldaten van schaduw voorzagen. Verder dienden ze als bakens in het landschap en vormden ze de grens tussen akker en akker. Als gevolg van ruilverkavelingen in het nog niet zo grijze verleden werden boeiende coulisselandschappen omgevormd tot onafzienbare saaie vlakten. Zullen nu onze wegen respectloos ontboomd worden? En dat terwijl bomen een vertragingseffect hebben. Het ontbreken ervan zal leiden tot nog harder en roekelozer rijden. Fijn voor wie langs zo’n 80 kilometerweg woont. Jagen maar! Dat bomen ook nog eens een positief effect hebben op de hoeveelheden fijnstof en stikstof in de lucht, wordt even vergeten. Ook dat ze geluid temperen en gratis onderdak bieden aan gevederd en ander gedierte.

Ondertussen eisen we dat Polen stopt met bomenkap in het Woud van Bialowieza, het laatste restje Europees oerbos. Binnen een jaar gingen daar zo’n 180.000 reuzen voor de bijl. Maar ook de Polen hebben een „legitieme” reden. Ze kappen de bomen „slechts” om de opmars van de gevreesde letterzetter een halt toe te roepen.

Blijft het kabinet bij zijn treurige besluit, laat het dan consequent zijn en ook maar gelijk alle lantaarnpalen en wegwijzeringsborden verwijderen, sloten langs wegen dempen en bochten rechttrekken. Hoe veilig zal het worden op die N-wegen!

Nog even en Nederland is één grote asfalt- en betonplaat. Laten de christelijke partijen in het parlement de terreur op onze bermbomen zomaar gebeuren? En de Bomenstichting? Ietsje meer visie en rentmeesterschap graag!