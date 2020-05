Column (ds. J. Belder): Adders

Er was vorige week veel terechte ophef over de video waarin D66-voorman Rob Jetten een kleine bloemlezing hield uit de antihomotweets die hij dagelijks ontvangt.

Nu is Jetten niet de enige die haatpost krijgt. Ik vermoed dat iedere politicus en BN’er ermee geconfronteerd wordt. Zodra je een beetje boven het maaiveld uitkomt, worden de messen geslepen. Verschillende columnisten stopten om die reden hun schrijverijen.

Je kunt boosheid en ergernis uitlokken. Daar had Faayyaaz van Dijk bij De Havenloods een handje van. Hij schopte niet alleen vaak tegen schenen, maar ventte vooral op uitdagende wijze zijn homoseksualiteit uit. Trouwcolumnist Seada Nourhussen vertrok vanwege de vele extreem giftige, negatieve en racistische reacties. Onlangs stopte het programma Ramadan Late Night na doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers.

Schelden, intimideren, bedreigen, verwensingen uiten, alles in de overtreffende trap, geeft je een kick. Sociale media zijn hét podium om jezelf als macho te etaleren. Iedere reactie geldt als applaus. We zijn opgevoed tot mondigheid en assertiviteit, maar werden misschien ook steeds onzekerder en gevoeliger als het onszelf betreft. Het negeren van haatpost is beter.

Uit de modder die bestemd was voor Jetten kronkelde al gelijk een adder tevoorschijn. Het is weer de roep om artikel 1 van de Grondwet uit te breiden met een verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid, het stokpaard van D66. Vrijdagmiddag haakte kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld daar op NPO1 gretig bij aan. Natuurlijk ging het over de vrijheid van onderwijs. Kinderen moeten thuis, in de kerk en op school horen dat andere relaties dan die tussen één man en één vrouw „oké zijn.” Voor een andere visie is geen ruimte.

Kortgeleden was er –in beperkte kring– beroering over de bliksembezoeken van de inspectie aan verschillende –vooral bijzondere– scholen. Men wilde weten hoe er invulling gegeven wordt aan onder andere seksuele diversiteit. Ook daarvoor nam D66 het initiatief. Er blijft steeds minder bewegingsvrijheid over als je de liberale normen niet overneemt. Dat riekt naar staatsdwang. Helaas is D66 de partij die graag de laatste christelijke restanten uit de Grondwet vijlt. Respecteert zij zelf de democratische basiswaarden eigenlijk wel? Wat stellen verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en non-discriminatie eigenlijk nog voor? Het seculiere geloof botst steeds harder met het Bijbelse. De verzuiling was zo gek nog niet: leven en laten leven.