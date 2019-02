Column ds. Belder: Zwijgen

„Wat ik mis bij veel kerken is het zondebegrip. Ze hebben dat genegeerd en veronachtzaamd. Kerken hebben zich veel met de ethiek beziggehouden, maar het zondebegrip staat boven de ethiek. Het is het grote pre van het christelijk geloof, iets dat ingaat tegen het liberalisme en socialisme. (...) Kerken zouden het zondebegrip minder beschroomd moeten verkondigen. Ook als niet-gelovige kun je het kwaad overal om je heen constateren.” Welke oudvader zei dit? Niemand minder dan J. L. Heldring, tientallen jaren verbonden aan NRC Handelsblad als hoofdredacteur en als columnist. Hij deed deze uitspraken in een interview met het RD (24-1-2002).

Ik dacht er weer aan na alle deining rond homoseksualiteit. Docenten moesten zich verantwoorden voor directies. De Driestar in Gouda zelfs voor het ministerie van Onderwijs. Universiteitsdocent David Bos veegde in Trouw (2-2-2019) op hatelijke wijze de vloer aan met deze „militante vorm van religie.” Zijn essay bleef onweersproken. In dezelfde krant (16-2-2019) vroeg een praktiserend homoseksueel ruimte voor het klassieke standpunt met betrekking tot seksualiteit. Met de huidige polarisatie is niemand gediend. Zeker jongeren niet, schreef hij. „Waarom mag een Nashville-verklaring niet en een Gay Pride-optocht wel? (...) Ligt hier niet ergens een grens die de overheid moet respecteren?”

Enkele decennia geleden was het Postbankliedje populair, van „het land wars van betutteling.” Velen zongen: „15 miljoen mensen (...) die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.” Dát is even onverschillig. Ga het gesprek aan!

Ooit bracht iemands geloofsafval zijn maatschappelijke positie in gevaar, nu dreigt het omgekeerde, aldus André Köbben in ”De tijdgeest en andere ongemakken”. De rechten van de mens, in 1789 tijdens de Franse Revolutie door de Nationale Vergadering uitgeroepen, keerden zich duidelijk tegen Bijbel en kerk. Evenals de Russische Revolutie in 1917. In het Frankrijk van de Derde Republiek volgde de ene antikerkelijke maatregel na de andere. In 2019 moet in Nederland subsidie aan Siriz stoppen.

Groen van Prinsterer (”Handboek der geschiedenis van het vaderland”) waarschuwde: „Als in den Staat het christelijk beginsel niet meer den boventoon heeft, zal het antichristelijk beginsel tegen al wat aan eene christelijke Natie nog heilig en dierbaar is, worden gekeerd.”

Napoleon herstelde uiteindelijk de positie van de kerken weer, al werd het niet meer als daarvoor. Is wat momenteel gebeurt misschien het oordeel dat verwereldlijkte, en gescheurde kerken over zichzelf afroepen?