Column: Discussieer nuchter en neutraal

Er lijkt soms verschil te zijn tussen enerzijds de maatschappij en de politiek en anderzijds de wereld van het recht. In de politiek gaat het veel om meningen, gevoelens en het oproepen van emoties. In de wereld van het recht gaat het juist over bewijs en dingen die wel of niet vaststaan. Het recht lijkt objectiever. Feiten boven meningen. Minder gevoelig voor stemmingmakerij.

Neem een piloot die bij KLM in dienst is. KLM vindt deze piloot niet zo leuk en wil hem ontslaan. Maar er is helemaal geen dossier met belastende informatie. De piloot is nooit ziek, vliegt op tijd, landt goed en zorgt goed voor de passagiers. Hoe kom je dan van die piloot af?

Je moet dan proberen hem zwart te maken. Overal waar het kan, vertelt KLM dat deze piloot vaak aan de drank zit. Hij is een gevaar in de lucht. Iedereen die dit leest of hoort, weet genoeg: deze piloot kan niets goeds meer doen. En de piloot zelf zet je onder druk door te doen alsof er allerlei bewijs voor is dat hij vliegt terwijl hij te veel alcohol op heeft. Maar gaat een rechter dan over tot ontslag van de piloot omdat hij alcoholist is?

Gelukkig niet. Het recht werkt anders. Een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht laat dat weer zien. KLM wilde een arbeidsovereenkomst met een copiloot door de rechter laten beëindigen vanwege alcoholgebruik. KLM onderbouwt dat verzoek. Een copiloot is samen met de piloot verantwoordelijk voor een veilige vlucht. Zij moeten zorgen dat de regels worden nageleefd. Tijdens een alcoholcontrole in het vliegtuig bleek het alcoholpromillage van de copiloot te hoog te zijn. Hij bleek alcoholverslaafd te zijn. KLM vindt dat de copiloot daarmee verwijtbaar handelt en dat hij ontslagen moet worden.

De kantonrechter is het eens met KLM. De vliegveiligheid en de grote gevolgen die het kan hebben als een vliegtuig in de problemen komt, rechtvaardigen strenge regels. De uitslagen van de bloedonderzoeken van de copiloot bevestigden dat het alcoholverbod was overtreden. De copiloot kon zijn koffers pakken. KLM had genoeg bewijsmateriaal waaruit bleek dat er iets goed mis was. Nuchterheid en alcoholpromillages zijn meetbaar.

Terug naar politiek en maatschappij. Je kunt negatieve dingen roepen over mensen. Een goede naam is zo besmeurd. Dat risico ligt bijvoorbeeld op de loer bij #MeToo. Maar je kunt ook bedrijven of organisaties in een kwaad daglicht stellen zonder een compleet verhaal te vertellen. Zonder bewijs. Maar wel met emotie die de meerderheid aanspreekt. Waarom zou je dan zorgvuldig naar de feiten kijken als je eenvoudig via media en politiek tot het beoogde resultaat kunt komen?

Dit lijkt het geval te zijn bij het Humanistisch Verbond. Deze vereniging voert strijd tegen (het subsidiëren van) Siriz. Volgens het Humanistisch Verbond biedt Siriz geen neutrale hulp aan zwangere vrouwen. De hulpverlening door Siriz aan onbedoeld zwangere vrouwen „past niet in het beleid, waarin wordt gesteld dat de keuze van de vrouw wordt gerespecteerd.” Het lijkt op die manier alsof er bij Siriz stoffige mensen werken die zwangere vrouwen van een abortus willen weerhouden.

Dit blijkt echter nergens uit. Sterker nog, Siriz is bezig met de uitvoering van een wettelijke plicht. In de abortuswet staat namelijk een helder criterium: het moet duidelijk zijn dat een zwangere vrouw een verzoek tot abortus na zorgvuldige overweging doet, in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en hen die bij haar horen. Als je daar serieus invulling aan wilt geven, moet je dingen open benoemen richting de zwangere vrouw.

Op de website van het Humanistisch Verbond staan twee inspiratiebronnen genoemd: het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen en het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken. Je zou denken dat dit prachtig aansluit bij het werk van Siriz. Voorlichting geven aan de onbedoeld zwangere vrouwen. Menswaardig bestaan voor allen, voor moeder en het ongeboren leven. En deze zwangere vrouwen helpen bij het ontwikkelen van het vermogen om zelf goed na te denken en weloverwogen een keuze te maken.

Het zou mooi zijn als deze discussie wat meer wordt gevoerd binnen de kaders van het recht. Voer de discussie op basis van feiten. Alle feiten. Niet op basis van een vaag begrip als ”neutraal”. Dat is zo’n mooi containerbegrip waar je van alles mee kunt en waar je vooral mensen mee kunt beïnvloeden. Neutraliteit bestaat niet. Niemand is neutraal. Ook het Humanistisch Verbond niet. Praat met elkaar over de concrete invulling van de wettelijke verplichting rond keuzehulp en voorlichting. Maar vergeet vooral niet nuchter te zijn.

Mr. Bart Bouter is advocaat bij Bouter Advocatuur in Barneveld. Reageren? rubriekforum@refdag.nl