Column: Dijkhoff schiet met kanon op muggen

Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff schreeuwt om aandacht. Eerst liet hij zich opzichtig schrappen uit de registers van de moederkerk. Opzichtig, omdat zijn bedankbriefje op de website van de VVD verscheen. Bedoeld ter navolging. Alsof niet juist de liberalen als bewaarders van de erfenis der verlichting voor scheiding van kerk en staat zijn. Kardinaal Eijk was op de tenen van schaap Klaas gaan staan, en had hem ook nog een schop tegen het zere been gegeven. Dat alles in een vraaggesprek met de Gelderlander waarin Eijk hem een hyperindividualist noemde. Als een boze stotende bok smeet de katholiek de kerkdeuren achter zich dicht. Niet onverwacht. Toen eind mei 2018 de VVD haar zeventigste verjaardag vierde, oreerde Dijkhoff luidruchtig dat de bedilzucht van de kerk en de invloed van religie in de publieke ruimte maar eens moesten stoppen. „We zijn zeventig jaar geleden begonnen als tegenkracht tegen het socialisme en tegen de kerk. Nu zijn wij de dominante kracht”, pochte de politieke leider voor zijn gewillig gehoor.

In het eerste beginselprogramma (1948) klinkt een ander geluid. Toen was de VVD er nog „diep van overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse beschaving wortelen in het christendom (...) en dat het bovenal de christelijke geest is, die ons volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijkheid heeft doen beseffen. (...) Door versterking van deze geest zal zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme worden overwonnen.”

Klaas ging verder op het oorlogspad. Omzichtig richt hij nu zijn pijlen op het bijzonder onderwijs. Aanleiding zijn misstanden op het islamitische Haga Lyceum. Het getuigt van flinkheid de rotte plek netjes te omzeilen en heel het bijzonder onderwijs onder vuur te nemen. Zoiets als de bestrijding van de financiering van moskeeën met buitenlandse geld, waardoor vooral kerken en goede doelen gedupeerd worden. Dijkhoff schiet met een kanon op muggen en schiet ook nog eens mis.

In haar eerste programma erkent de VVD nog „het beginsel van de vrijheid der ouders bij het kiezen van de school, waaraan zij de opvoeding hunner kinderen willen toevertrouwen. Zij verlangt volstrekte handhaving der grondwettelijke financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere school.”

Trouwens, waar haalt de heer Dijkhoff de ‘betrouwbare’ mensen vandaan die onze jongeren niet langer indoctrineren met religie, homohaat en vrouwenonderdrukking? Er is nu al een groot tekort. Niet het minst bij de openbare scholen.

Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff, wees een goede liberaal en niet een slechte populist.