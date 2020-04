Column: Crisis zet gemeentezijn onder druk

Inmiddels zitten we in de zesde week van onze Nederlandse intelligente lockdown. Ik spreek soms collega’s die moe raken van het intensieve digitale thuiswerken. Nu komt die moeheid ook doordat we ineens op een heel andere manier werken. Na een aantal weken gaat dit alles het ”nieuwe normaal” worden en begint de gewenning. Al is de ”aanraakbehoefte” voor veel mensen knagend. Mensen willen elkaar weer in levenden lijve ontmoeten.

De kracht van de relaties tussen mensen wordt in deze crisisperiode beproefd. Die relaties helpen ons nu door de crisis heen. Allereerst die in het gezin. Bijna iedereen is teruggeworpen op de kleinste organiserende eenheid in onze samenleving. Daar gebeurt het momenteel. Verder de familie, naar wie we bezorgd informeren. De technologie helpt een flink handje mee om betekenisvol voor de ander klaar te staan: ouderen leren ineens videobellen. Ook bedrijven, die hechte relaties met leveranciers en klanten hebben, investeren dezer dagen massaal in hun relatiemanagement.

En de kerken? Veel artikelen zijn al verschenen over digitaal preken beluisteren en digitaal catechisatie geven. Al dit soort ”zendwerk” is gedigitaliseerd. Maar hoe zit het met de sociale duurzaamheid van de relaties tussen leden onderling van een kerkelijke gemeente en met de predikant en de kerkenraad? Hoe houd je onderlinge betrokkenheid in stand?

Die onderlinge betrokkenheid is onmisbaar. Paulus roept in Hebreeën 10:25 op de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Het gaat hier waarschijnlijk om alle bijeenkomsten binnen het gemeentezijn. Wie zich onttrekt aan de gemeentebijeenkomsten loopt volgens Paulus het gevaar geloofszwakte te krijgen en mist onderlinge vermaning en opbouw in het christelijk geloof. Wanneer we elkaar zien en spreken, kunnen we hechte, duurzame relaties ontwikkelen. Binnen die relaties kunnen we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken, schrijft Paulus (vers 24). Hoe kunnen we dat nog doen als we niet samenkomen of elkaar niet wekelijks spreken?

Predikanten en kerkenraden proberen op allerlei manieren de onderlinge betrokkenheid te stimuleren. Gemeenten plaatsen de liturgie voorafgaand aan de dienst op de website. Predikanten voegen daar soms vragen bij voor kinderen en ouderen.

Helpt het? Uit de psychologie is bekend dat wij maximaal veertig minuten ingespannen kunnen luisteren, daarna verslapt de aandacht. Digitaal kijken en luisteren vergt nog veel meer van het uithoudingsvermogen dan een gewone kerkdienst. De laatste doet veel sterker een beroep op al onze zintuigen en weet zo de concentratie beter vast te houden.

Hoe langer het duurt dat mensen niet naar de kerk kunnen, hoe meer ‘shopgedrag’ er ook zal plaatsvinden. Want alles wat anders is, is interessant. Hoe duiden wij dit, nu in de Voorzienigheid het mogelijk is om allerlei andere kerkdiensten virtueel, online te bezoeken en zo geestelijk voedsel te ontvangen?

De kerkgenootschappen hebben zich snel geconformeerd aan de intelligente lockdown. Het ligt in de lijn der verwachting dat het verbod op het samenkomen van grote groepen zal blijven zolang er geen vaccins of medicijnen voorhanden zijn. Maar hoe gaan we als kerken verder, als die aanstaande massale inentingscampagne tegen Covid-19 eraan komt? Vaccineren we? Of wat staat kerken te doen als de overheid zou verordenen dat men alleen volledig als gemeente mag samenkomen als bijvoorbeeld 85 procent van de (doop)leden een ”Covid-19-vaccinbriefje” kan tonen?

In de negentiende eeuw is eens een vergelijkbare maatregel genomen. Koning Willem I verplichtte in 1823 dat alle kinderen die naar school gingen een pokkenbriefje, een door een arts ondertekende akte van vaccinatie, konden presenteren. In 1857 schafte de regering de verplichting af. Het besluit had dramatische gevolgen: tussen 1871 en 1873 eiste de pokken de levens van zeker 23.000 Nederlanders. Het pokkenbriefje werd in 1872 snel weer ingevoerd.

Niet alleen de overheid maar ook de kerken doen er goed aan zich te bezinnen op de vraag hoe zij op verstandige wijze uit de intelligente lockdown kunnen komen.

De auteur werkt bij de CHE en Nyenrode Business Universiteit.